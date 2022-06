Presentato il nuovo programma del servizio di trasporto pubblico della città di Lecce

Il 12 giugno 2022 verrà avviato il nuovo programma di esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Urbano della città di Lecce. Il nuovo programma TPL, sviluppato momentaneamente nell’ambito del chilometraggio annuo attualmente riconosciuto dalla Regione Puglia (1.560.000 km), ridisegna interamente i percorsi delle linee degli autobus cittadini, garantendo in maniera più efficiente il collegamento tra quartieri, frazioni e marine con il centro città, riorganizza gli orari del servizio, potenzia i collegamenti con i nodi di interscambio e le aree parcheggio (Foro Boario, Settelacquare e Stazione Ferroviaria).

Rispetto al passato, i bus urbani leccesi percorreranno una rete lunga 244 chilometri (la precedente rete di percorsi, impegnava i bus su 327 chilometri), i percorsi non subiranno variazioni tra orario invernale ed estivo, né tra giorni feriali e festivi (né cambieranno le denominazioni delle linee).

Una linea “portante”, la M1 collegherà, attraversando il centro cittadino, il City terminal con la Stazione Ferroviaria; due linee “circolari” urbane (C2 e C3) percorreranno la circonvallazione in entrambi i sensi di marcia, permettendo il raccordo delle linee radiali e suburbane tra loro e con la linea portante M1. Otto linee “radiali” (da R4 a R11), invece, collegheranno i quartieri della città con il centro (fermate “Costa”, “Castello”, “Battisti”, “XXV Luglio”) e i principali attrattori urbani. Otto linee di tipo suburbano (da S12 a S19) collegheranno le frazioni e le marine al centro città.

Grazie alle linee radiali e suburbane sarà più facile per i cittadini memorizzare la linea di collegamento e le fermate intermedie poste tra il proprio quartiere, borgo o frazione (marine comprese) e il centro cittadino: la linea R4 collegherà con il centro città il quartiere attorno a P.le Cuneo partendo proprio dal piazzale, la R5 partirà da P.zza Madre Teresa di Calcutta, la R6 da Via Alberto Sordi (Agave), la R7 Tempi Nuovi e il quartiere Leuca, la R8 metterà in collegamento diretto l’ospedale Vito Fazzi e la Stazione, la R9 Borgo Pace e il centro, la R10 il quartiere Salesiani, la R11 collegherà l’ospedale Vito Fazzi e il centro città.

Per quanto riguarda le linee suburbane, la S12 collegherà il CityTerminal e la Casa Circondariale, la S13 il City Terminal con Ecotekne il collegio Fiorini, la S14 Porta Napoli e Giorgilorio, la S15 Villa Convento e Porta Napoli, la S16 San Cataldo con il centro città, la S17 il City Terminal con Frigole, la S18 il City Terminal con Torre Chianca, la S19 il City Terminal con Torre Rinalda.

Inoltre, il riordino della rete non impatta solo su linee e orari, ma anche sua una ristrutturazione profonda delle fermate. Ad un primo step di lavori per la creazione di nuove 150 fermate, già avviato nel mese di aprile, seguirà la riqualificazione delle 80 fermate esistenti e la realizzazione di ulteriori 70, per un totale di circa 300 fermate. Tutte le fermate saranno dotate di paline, con informazioni su percorsi e orari di transito di autobus e filobus, nonché di una rinnovata segnaletica stradale identificativa degli stalli per la fermata o la sosta degli stessi mezzi.

Una nuova mappa, disponibile sul sito di Sgm renderà più semplice e accessibile il servizio indicando chiaramente percorsi, fermate e capolinea, senza trascurare punti di scambio e di interscambio. Percorsi e orari saranno, inoltre, disponibili prima dell’avvio del nuovo programma di esercizio in una nuova sezione del sito istituzionale di SGM (www.sgmlecce.it).

Ad avvenuto completamento della fase di pubblicizzazione della società Sgm, saranno disponibili ulteriori 900.000 chilometri di percorrenza annui già finanziati dalla Regione Puglia, utili a ridurre ulteriormente le frequenze di passaggio di bus e filobus.