Le telecamere di RaiUno scoprono l’istituto alberghiero di Santa Cesarea

La scuola come un set televisivo. All’alberghiero di Santa Cesarea Terme le telecamere di Uno Mattina in Famiglia hanno ripreso per un’intera giornata il lavoro svolto dagli studenti, coordinati dal dirigente scolastico Paolo Aprile.

A condurre il programma, dal titolo evocativo Maturandi, ci ha pensato lo psicologo d’avanguardia Stefano Pieri, per la regia di Andrea Rispoli figlio dell’indimenticato conduttore Rai Luciano.

La puntata, composta da un breve servizio audiovideo al quale segue un dibattito in studio, va in onda nella giornata di sabato nella puntata di Uno Mattina condotta da Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. La data della messa in onda sarà comunicata nei prossimi giorni.

Già nello scorso mese di gennaio un’altra scuola salentina era stata visitata da Uno Mattina in Famiglia, in quel caso si era trattato del Liceo scientifico Banzi di Lecce.

Questa volta invece assurge a ruolo di primo piano una realtà fisicamente posizionata in un luogo sorprendente dal punto di vista paesaggistico, l’istituto Aldo Moro di Santa Cesarea con a capo il dirigente Aprile che ci ha spiegato i motivi alla base della scelta di RaiUno: “la nostra scuola gode evidentemente di un buon nome, ed è proprio questa bella pubblicità che il territorio produce verso di noi che ha portato la tv nazionale a mettere in primo piano il nostro approccio metodologico e didattico, in un settore strategico quale quello della ristorazione e del turismo. La nomea della scuola si basa su un grande lavoro di qualità, commenta il preside, e su tutte le sfide che siamo riusciti a cogliere.”

Parola anche all’amministrazione comunale di Santa Cesarea, il consigliere delegato al Turismo Fabio De Paolis ricorda che “il dialogo con la scuola costituisce uno degli asset principali di una buona amministrazione attenta alle esigenze e alle aspirazioni dei giovani, prova ne sia l’ultima esperienza del Comune alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, dove a presentare l’offerta culturale e turistica dell’Unione dei comuni della Costa Orientale c’era anche l’istituto alberghiero Aldo Moro.”