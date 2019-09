Partita la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, appuntamento con la Polizia Locale in Piazza Mazzini

È partita il 16 settembre e si concluderà domani, l’edizione 2019 della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e, novità di quest’anno, a partecipare attivamente alla manifestazione ci sarà anche la Polizia Locale di Lecce.

All’interno del Mobility Village, allestito per l’occasione in Piazza Mazzini, i visitatori incontreranno gli agenti del Comando di Viale Rossini durante il percorso ludico-formativo a tappe organizzato nell’ambito del progetto “Lecce più sicura in bici e a piedi”.

Dalle ore 09,30 alle ore 20,00 di oggi, sabato 21 e domani, domenica 22 settembre, infatti, il gazebo della Polizia Locale ospiterà attività didattiche per sensibilizzare bambini giovani e adulti alla sicurezza stradale con riferimento soprattutto alle norme che riguardano pedoni e ciclisti.

Il ricco programma di iniziative prevede anche interessanti approfondimenti a cura dei partner del progetto “Lecce più sicura in bici e a piedi”.

Nella mattinata di oggi, inoltre, intorno alle ore 12.00 circa, nell’area talk del Mobility Village, il Comandante Donato Zacheo e Cosimo Chiffi, esperto in economia dei trasporti, logistica e mobilità urbana, consulente del Comune di Lecce per la mobilità attiva, approfondiranno il tema della sperimentazione della circolazione su strada dei dispositivi per la micromobilità elettrica e delle sue prospettive future.

Durante il fine settimana l’area di Piazza Mazzini sarà interessata da una chiusura al traffico dalle ore 07,00 alle ore 22,00 delle quattro corsie interne e dalle ore 18,00 alle ore 22,00 delle quattro corsie esterne.