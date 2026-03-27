Settimana Santa, il programma dall’Arcivescovo di Lecce Angelo Raffaele Panzetta

L’arcidiocesi si appresta a vivere i giorni più intensi dell’anno liturgico. Per la prima volta da quando è ordinario della diocesi, l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta inaugurerà la Grande Settimana domenica 29 marzo. Un cammino di fede che attraverserà i riti suggestivi della tradizione leccese, dalla benedizione degli ulivi alla gioia della Risurrezione.
Domenica delle Palme (29 marzo)
Il rito avrà inizio alle 10:30 sul sagrato della chiesa di Santa Chiara. Qui il presule presiederà la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con la benedizione dei ramoscelli d’ulivo. A seguire, la processione verso Piazza Duomo e la solenne celebrazione eucaristica della Passione del Signore in cattedrale.
Mercoledì Santo (1° aprile)
La Messa del Crisma Uno dei momenti più corali della vita diocesana. Alle 17:30, sacerdoti e diaconi si ritroveranno a Santa Teresa per la preghiera del Vespro, procedendo poi in processione verso la cattedrale. Durante la liturgia, mons. Panzetta consacrerà gli oli santi (Catecumeni, Infermi e Crisma).
Il Triduo Pasquale
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Giovedì Santo (2 aprile): Alle 18:00 la Messa in Coena Domini con la reposizione dell’Eucarestia. Alle 22:00 seguirà l’adorazione comunitaria.
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Venerdì Santo (3 aprile): Giornata di silenzio e digiuno. Alle 18:00 l’Azione liturgica della Passione. In serata, alle 19:30, la suggestiva processione del Cristo Morto e della Desolata partirà da Santa Teresa.
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Sabato Santo (4 aprile): Dopo le lodi mattutine, la comunità attenderà la Veglia Pasquale che inizierà alle 22:00.
Domenica di Pasqua (5 aprile) Mons. Panzetta rinnoverà il segno di vicinanza agli ultimi celebrando la messa alle 9:00 presso la Casa circondariale di Borgo San Nicola. La mattinata si concluderà in cattedrale alle 11:00 con il Solenne Pontificale nella Risurrezione del Signore.