Non solo moda, alla sfilata Dior a Lecce anche La Notte della Taranta

E’ bastato riprogrammare la data per far tornare a crescere l’attesa nel mondo della moda salentina per quello che sarà uno degli aventi dell’anno: la sfilata di Dior in piazza Duomo a Lecce.

L’annuncio – arrivato con un post del sindaco Carlo Salvemini – ha fatto seguito alla comunicazione di Piero Beccari, presidente e CEO di Christian Dior Couture. La sfilata, inizialmente prevista a maggio e rinviata per l’emergenza covid-19, si terrà il prossimo 22 luglio.

Ma l’evento non sarà solo fatto a abiti e passerelle. Nel mondo della bellezza entrerà anche la pizzica, con La Notte della Taranta che figurerà tra i protagonisti dello show Dior. Ad annunciarlo Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison.

“Una straordinaria opportunità per la musica del Salento riconosciuta dall’eccellenza internazionale“, ha commentato il presidente della Fondazione Massimo Manera. Abbiamo incontrato Maria Grazia Chiuri il 3 marzo scorso poco prima della chiusura per l’emergenza Covid e durante questi mesi abbiamo ottimizzato il progetto che prevede la presenza in piazza Duomo dell’Orchestra Popolare Notte della Taranta, dell’Orchestra Sinfonietta di Roma dirette dal maestro concertatore Paolo Buonvino, e del corpo di ballo della Taranta.

La collaborazione con Dior premia il cammino percorso dalla Fondazione nella promozione e valorizzazione della pizzica salentina nel panorama internazionale. Ringraziamo Maria Grazia Chiuri per aver fortemente creduto in noi”, conclude Manera.