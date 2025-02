A Gallipoli al via il Carnevale 2025, sfilano carri allegorici e gruppi mascherati

Gallipoli si prepara a immergersi nell’atmosfera festosa del Carnevale 2025, una delle manifestazioni più attese dell’anno. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale – Assessorato al Turismo e allo Spettacolo, con il coordinamento artistico di Francesca Fontò, vedrà sfilare per le vie della città carri allegorici e gruppi mascherati, tra musica, colori e spettacoli coinvolgenti.

La festa avrà inizio domenica 23 febbraio alle ore 11:30 con il corteo degli sbandieratori che, partendo dal Castello di Gallipoli, raggiungerà Palazzo di Città in via De Pace. Alle 12:00, dai balconi del Municipio, un araldo proclamerà l’inizio ufficiale del Carnevale, presentando alla città i nuovi sovrani: Re Candallino e Regina Mendula Riccia. Il Sindaco Stefano Minerva consegnerà loro le chiavi della città, segnando l’avvio dei festeggiamenti.

Nel pomeriggio, Corso Roma sarà il palcoscenico del tradizionale taglio del nastro che darà ufficialmente inizio alle sfilate. Quest’anno, la competizione si svolgerà senza un tema fisso, lasciando spazio alla creatività più sfrenata dei team in gara, pronti a stupire il pubblico con le loro straordinarie creazioni.

A contendersi il titolo ci saranno grandi nomi delle arti carnascialesche: il Team Scorrano con “L’eterna lotta”, Fideliter Excubat con “No alla violenza sulle donne” e il Team Coppola con “Un viaggio tra potere e futuro” si sfideranno con i loro imponenti carri, portando in scena storie e messaggi potenti. Non mancheranno le sorprese anche con i carri firmati Team Franco Monterosso con “Tieni pansieri? Balla ca te passa” e il Team Siamo Noi Group con “Senza timone verso nuovi orizzonti” pronti a far ballare e sorridere l’intera città.

Nella seconda categoria, la competizione sarà altrettanto accesa: il Team Coppola Young Equipe con “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”, mentre il Team Scorrano inviterà tutti “Verso l’avventura”. Fideliter School, in collaborazione con il Comitato Fontana Antica Gallipoli, accenderà i riflettori sulla memoria storica con “Salviamo la nostra storia” e il Team Luigi Carrozza e Stefano Sergi scatenerà le acque con “La furia di Nettuno”. A chiudere la competizione, lo Staff di Via Grazia Deledda porterà sul corso il fascino del mondo videoludico con “Super Mario”.

La giornata, condotta nella centrale piazza Tellini da Tony Piteo e Alessia Cuppone, da Andrea Cavalera e Giampaolo Viva in piazza Giovanni XXIII e si concluderà alle ore 19:00 in piazza Aldo Moro con “Jukebox”, format di Balla Italia, che vedrà protagonisti dj Solero e la voce di Miss Naty in un viaggio musicale tra gli anni ’80, ’90 e 2000.

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione, sono state predisposte alcune misure straordinarie che regolamenteranno la viabilità cittadina nei giorni 23 febbraio e 4 marzo. In particolare, saranno istituiti divieti di transito e sosta su Corso Roma e nelle principali vie del centro storico durante le sfilate, con la predisposizione di percorsi alternativi per il traffico veicolare. Saranno inoltre attivate corsie preferenziali per mezzi di soccorso ed emergenza.

In occasione degli eventi legati al Carnevale, il Comune ha infatti predisposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni. Queste disposizioni, stabilite con l’ordinanza n. 50 del 13 febbraio 2025, regolano il traffico veicolare e pedonale, facilitando le operazioni di sicurezza e di emergenza.

Per la durata della manifestazione, le restrizioni interesseranno via Lecce, nel tratto compreso tra il civico 3 e l’incrocio con Corso Roma e Corso Roma stesso.

Domenica 23 febbraio, in occasione dell’apertura ufficiale del Carnevale nel centro storico, dalle 8:00 alle 14:00 sarà vietato il transito e la sosta veicolare su via Zacheo, via Garibaldi, via Antonietta de Pace, via Duomo e via Galateo. Nei giorni centrali della manifestazione, ovvero domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo, le limitazioni si estenderanno ulteriormente. Dalle 8 fino alla conclusione degli eventi, sarà vietata la sosta su via Zacà, mentre su Corso Roma, nel tratto che va da Piazza Fontana Greca a Piazza Giovanni XXIII, sarà vietato sia il transito che la sosta. Anche le traverse che confluiscono su Corso Roma saranno chiuse al traffico. Analogamente, su via Lecce, nel tratto che dà accesso a Corso Roma, e su Corso Capo di Leuca, dalla rotatoria di via Firenze–via Zacà fino a Piazza Giovanni XXIII, verranno imposte limitazioni. In quest’ultima area, in particolare, il traffico proveniente da Corso Italia e via Zacà sarà deviato su percorsi alternativi, mentre l’accesso a Corso Capo di Leuca sarà interdetto per garantire lo stazionamento dei carri allegorici.

Altre modifiche alla viabilità riguarderanno viale Bovio, che verrà riservato alle operazioni di diretta televisiva e alle vie di fuga per i mezzi di soccorso. Sul Lungomare Marconi verrà temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione per agevolare l’accesso alle aree di parcheggio nei pressi della Banchina Porto, di Largo Guardia Costiera e della sede dell’ANMI. Tuttavia, una volta esauriti i posti disponibili, sarà interdetto l’accesso al Lungomare, fatta eccezione per i residenti e gli autorizzati diretti al centro storico. Analoghe restrizioni interesseranno il passante ferroviario e alcune vie limitrofe, tra cui via Maglie, via Bianco e via Napoli, dove il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti e agli aventi diritto. Su Via XX Settembre sarà istituito un doppio senso di circolazione tra via Napoli e Piazza Matteotti, mentre su via Ravenna sarà consentito l’accesso ai soli residenti e, nel tratto tra via Libertini e Corso Roma, verrà imposto il divieto di sosta con rimozione forzata. Piazza Giovanni XXIII sarà soggetta a deviazioni temporanee, mentre su via Kennedy, via Castriota e via Brindisi potranno circolare solo i residenti e i veicoli autorizzati. Lo stesso varrà per il Lungomare Galilei, dove l’accesso in direzione centro storico sarà riservato ai residenti e ai frontisti del borgo cittadino.

L’Amministrazione Comunale ha emanato inoltre un’ordinanza che vieta l’utilizzo di bombolette schiumogene, petardi, spray urticanti e qualsiasi oggetto potenzialmente pericoloso all’interno dell’area della manifestazione. Saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle normative vigenti e assicurare un clima di festa e sicurezza per tutti i partecipanti.

Si invitano i cittadini a prendere visione delle ordinanze dettagliate consultabili sul sito ufficiale del Comune di Gallipoli.