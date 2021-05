Sfrattati i clochard del chiosco di benzina di Porta Napoli. L’amarezza di Pronto Soccorso dei Poveri

È arrivato stamattina lo sfratto ai clochard che si erano stabiliti nel chiosco di benzina vicino a Porta Napoli a Lecce. Alle 9:00 di oggi, infatti, i Vigili urbani di Lecce, insieme ai muratori, si sono recati sul posto per chiudere definitivamente il riparo per alcuni senzatetto che da tempo vivevano nel chiosco.

Non è tardata ad arrivare la voce di protesta di Pronto Soccorso dei Poveri che da sempre si batte per le persone in condizione di estremo bisogno. L’associazione guidata da Tommaso Prima ha espresso tutta la sua amarezza per la decisione di togliere l’unico riparo ai clochard che adesso non hanno più un posto per dormire.

“Ora dove andranno?” è la domanda che si pone l’associazione guidata da Tommaso Prima. Rimasti senza un tetto e senza un rifugio, non resta che sperare che le persone sfrattate riescano a trovare una sistemazione.