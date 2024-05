Con MediaWorld risparmi fino a 200 euro grazie agli sconti primaverili

Un nome, una garanzia: MediaWorld è il negozio di elettronica e tecnologia per antonomasia. Devi acquistare il televisore nuovo? Ti servono cuffie wireless per il tuo stereo? Oppure semplicemente cerchi uno stick USB per copiare le slide della tua ultima presentazione? Da MediaWorld trovi questo e tanto di più.

Il noto marchio è nato a Curno, nel 1991, e da allora ha aperto ben 130 sedi in Italia, facendo proprio dell’Italia il secondo mercato della nota catena. All’estero è noto come Media Markt ed è presente in Austria, Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, e Svizzera. Dal 1995 è presente anche lo shop online.

Cosa si può acquistare con gli sconti di MediaWorld

Se sei alla ricerca di un articolo di elettronica, di tecnologia o di un nuovo elettrodomestico, nello shop di MediaWorld di sicuro lo troverai a prezzi davvero competitivi. Il famoso brand italiano offre un catalogo vastissimo di prodotti ed è sempre possibile acquistare articoli in sconto o che consentono una riduzione grazie ad un coupon. Tramite il sito web potrai accedere, per esempio, alla sezione Outlet: dalla telefonia ai computer, dalle TV agli smart watch, dagli aspirapolvere più moderni alle lavatrici di ultima generazione; troverai migliaia di articoli per tutti i gusti e di tante marche con sconti che arrivano fino al 50%. Per ogni prodotto selezionato potrai leggere la descrizione e confrontarne il prezzo dell’offerta con quello di listino.

Da MediaWorld troverai sempre un mondo di risparmio e di convenienza, non solo sui prodotti nuovi ma anche sull’usato. Approfitta di sconti fino al 20% sui prodotti ricondizionati oltre alla possibilità di valutazione e ritiro dell’usato: cogli al volo l’occasione!

MediaWorld offre inoltre il ritiro gratis su 6000 prodotti e la consegna gratuita su ben 11000 articoli. La consegna gratuita è possibile solo su ordinazioni online, mentre se acquisti in negozio pagherai una quota di consegna che dipende dalla spesa effettuata. Per gli acquisti online, la quota eventualmente da pagare sarà visibile solo dopo aver inserito l’ordine nel carrello e varia a seconda della soglia di spesa. Ricorda inoltre che MediaWorld offre finanziamenti per l’acquisto di moltissimi prodotti a tasso zero. Cosa puoi chiedere di più?

Accogli la bella stagione con le offerte e i codici sconto di MediaWorld

Oltre agli sconti già presenti nel sito, da MediaWorld trovi anche codici sconto da applicare a carrello e che variano a seconda dell’occasione. Accogli la bella stagione con l’acquisto di un nuovo smartphone: MediaWorld offre sconti speciali per l’acquisto di un nuovo Samsung Galaxy della serie S24 e la supervalutazione con Schange. Applicando a carrello il codice sconto “366853” offerto gratuitamente da Discoup.com, potale di codici sconto e coupon gratuiti, otterrai200 euro di bonus per acquistare il Galaxy S24 Ultra oppure 100 euro nel caso in cui acquistassi il Galaxy S24 o S24+. Puoi utilizzare il coupon online o in negozio e hai tempo fino al 19 maggio per approfittare dell’offerta. Inoltre, fino al 12 maggio puoi ottenere una supervalutazione garantita fino a 150 euro se riporti il tuo dispositivo usato e acquisti un Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra.

Ma non finisce qui: per salutare l’arrivo della primavera, MediaWorld ha in serbo per te ancora sconti e promozioni. Sei titolare di una carta American Express? Registrati subito alla pagina dedicata e riceverai 15 euro di sconto in estratto conto spendendo almeno 150 euro in un’unica transazione con la tua carta. La promozione è valida fino al 12 maggio e per poterne usufruire è necessario aderire all’offerta tramite l’APP Amex ed effettuare la transazione presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa in Italia: in poco tempo si vedrà l’accredito direttamente in estratto conto.

Premi e vantaggi con l’iscrizione al MediaWorld CLUB

Se sei un cliente fedele e ami acquistare da MediaWorld, puoi iscriverti al programma fedeltà “MediaWorld CLUB”. Chiunque sia in possesso di una carta MediaWorld CLUB può accedere anche al programma fedeltà e avere così accesso ad un mare di convenienza e risparmio.

Ma come si entra nel CLUB? Come prima cosa dovrai registrarti sul sito web di MediaWorld; solamente in seguito potrai registrarti ulteriormente per accedere al CLUB MediaWorld, sempre dalla pagina web dedicata. Segui le semplici istruzioni che trovi online e in pochi click avrai accesso alla membership. Con la carta MediaWorld CLUB otterrai vantaggi e codici sconto che potrai aggiungere alle offerte già presenti nel sito. In occasioni speciali come il tuo compleanno, poi, lo sconto aumenta: un buono sconto di 10 euro è disponibile in quel giorno speciale solo per te.

MediaWorld propone due tipi di carta CLUB: la carta Red e la carta Gold. Con la carta CLUB Red puoi accedere a promozioni riservate, premi e accumulare punti con i tuoi acquisti, mente con la carta CLUB Gold riceverai il meglio che la tecnologia può offrirti, servizi personalizzati e ricchi premi.

La carta CLUB consente inoltre di usufruire della consegna gratuita, godrai di un periodo esteso per poter rendere gratuitamente i tuoi acquisti e potrai accumulare punti con ogni ordine effettuato online. Infine, riceverai 5 euro di sconto sull’applicazione della pellicola protettiva sul tuo iPhone, il 50% di sconto sulla calibrazione della tua TV, uno sconto di 10 euro sull’acquisto dell’antivirus McAfee e un test gratuito della batteria del tuo smartphone. Non perdere i vantaggi di diventare membro del CLUB: crea subito le tue credenziali di accesso e immergiti nel mondo dell’elettronica a prezzi straordinari!