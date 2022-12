Nasce “Shower2pet”, l’originale start-up salentina per gli amici a 4 zampe

Si chiama “Shower2pet” ed è una start-up tutta Salentina, che ha l’obiettivo di posizionare sul territorio, con il supporto di strutture ricettive e delle pubbliche amministrazioni, casette in legno, per offrire servizi self-service ai proprietari degli amici a 4 zampe.

Il progetto nasce dalla volontà di Christian Corvaglia, giovane salentino, classe 2001.

L’ideatore spiega che la sua idea è nata durante un viaggio, nel corso del quale si è reso conto di come in alcune città stiano nascendo servizi self-service per il lavaggio degli animali domestici. Così ha pensato di portare nella sua terra di origine questi servizi, ma modificandoli in base al territorio e alle esigenze degli utenti, soprattutto posizionando le casette in prossimità di spiagge per cani, punti turistici e luoghi di interesse.

Per lui, però, non era sufficiente una vasca di lavaggio, così ha pensato di integrare i servizi di un distributore con cosmetici di prima qualità naturali e biologici. All’interno della vending machine, inoltre, anche snack totalmente naturali. Tutto ciò è stato pensato e costruito senza barriere architettoniche, in questo modo si potrà donare anche a chi ha difficoltà motorie, la gioia di lavare il proprio amico a 4 zampe.

Il servizio è pensato soprattutto per andare incontro alle esigenze dei turisti che amano viaggiare insieme al proprio animale domestico e che non vogliono rinunciare al benessere e alla cura del proprio pet.

Christian, precisa che le casette sono costruite nel pieno rispetto dell’ambiente, con materiali eco-sostenibili, utilizzando vernici a base di acqua e andando a sfruttare fonti rinnovabili per la produzione di energia. All’interno delle stesse anche totem dove aziende locali e mondo pet potranno esporre le proprie iniziative.