Silvia De Donno nuovo Presidente di US Acli Lecce, è la prima donna al timone dell’Ente

“Questo incarico giunge in un periodo particolare per tutti e richiede da parte mia e di ciascun componente una maggiore determinazione nel far crescere il nostro Ente. Ritengo necessario creare reti e collaborazioni tra soggetti istituzionali e del mondo del Terzo settore per investire al meglio le energie e raggiungere i migliori risultati. I valori legati allo sport rivestono una funzione sociale elevatissima, non solo per lo sviluppo psico fisico, ma anche come elemento di sana integrazione, antidoto all’emarginazione di intere aree periferiche e soggetti svantaggiati”, con queste parole, Silvia De Donno, commenta la sua elezione alla Presidenza dell’US Acli di Lecce, al termine del congresso provinciale del sodalizio nella giornata del 10 gennaio scorso.

Si tratta della prima donna alla guida, succede a Pietro Luigi De Vitis e il suo mandato durerà per i prossimi quattro anni.

Silvia De Donno

Nata a Maglie nel 1991, laureata in Farmacia, ha iniziato il suo percorso nell’US Acli in giovane età coordinando varie attività a livello provinciale regionale e nazionale, è stata referente di molteplici progetti interessandosi particolarmente di salute e malattie rare che relaziona insieme ad un team di esperti nazionale su un suo sito.

“L’elezione di Silvia De Donno, prima donna ai vertici dell’US Acli Lecce – dichiara Damiano Lembo Presidente Nazionale – oltre a presentare il prerequisito della competenza ed esperienza, è in linea con quanto auspicato dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spatafora, durante il dibattito ‘La rete delle donne’ organizzato dall’US Acli.

“Siamo fieri e orgogliosi di lei: è la prima donna a rivestire questo importantissimo ruolo nella nostra provincia – ha commentato il presidente uscente Pietro Luigi De Vitis – siamo certi che la dott.ssa De Donno che, fra l’altro, oltre che consigliere provinciale e formatore nazionale nelle discipline medico scientifiche è anche responsabile dell’associazione di divulgazione scientifica ‘Scienza e Salute’, ha maturato un’esperienza importante nel nostro Ente e saprà svolgere al meglio un compito delicato in questa fase di grande rilancio”.

US Acli

US Acli. L’Unione Sportiva Acli è promossa dalle Acli per favorire, sostenere ed organizzare attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione, con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale. L’US Acli è soggetto promotore di sport per tutti attraverso iniziative funzionali a migliorare la qualità della vita delle persone, la società e la vita civile. Un’attenzione privilegiata è da sempre rivolta ai bambini e ai giovani, non soltanto perché lo sport rappresenta una delle più “facili” attività di ricreazione, di aggregazione e di impegno ma soprattutto perché la pratica motoria, ludica e sportiva riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo.