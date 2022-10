Due famiglie in difficoltà, il sindaco di Novoli fa la spesa con i generi di prima necessità

Sta facendo il giro del web la grande iniziativa di solidarietà del Sindaco di Novoli, Marco de Luca, che, venuto a conoscenza delle difficoltà in cui versavano due famiglie di un comune limitrofo al suo, ha pensato bene di risolvere il problema in maniera diretta e immediata.

Si è fatto accompagnare dall’associazione che seguiva quei nuclei familiari bisognosi di generi alimentari di prima necessità, ha fatto la spesa in un supermercato e l’ha portata agli interessati fermandosi a scambiare due chiacchiere con queste persone.

“Alcuni nostri amici che si trovavano in difficoltà – racconta a Leccenews24.it il Presidente del Pronto Soccorso dei Poveri, Tommaso Prima – e che avevano il frigorifero letteralmente vuoto ci hanno chiesto una mano. abbiamo pensato di coinvolgere qualche primo cittadino del territorio e il Sindaco di Novoli, senza nemmeno pensarci un secondo, ha risolto immediatamente il problema. Le famiglie in questione non erano di Novoli; lo sottolineo perchè a volte sul web si fa polemica inutilmente. Erano cittadini di un altro comune del Nord Salento. Marco de Luca non solo ha portato la spesa ma si è fermato a scambiare due parole e questo secondo gesto è stato altrettanto importante del primo perchè è stato bello vedere persone che non si conoscevano che si fermavano a discutere in amicizia davanti ad un bel gesto di solidarietà’.

Con l’occasione Il Pronto Soccorso dei Poveri, ricordando a tutti la grave crisi in cui versano molti nuclei familiari chiede collaborazione per risolvere quanti più casi possibile. La solidarietà può essere concordata chiamando il 346.9537000.

‘Stiamo sperimentando questa forma di solidarietà – conclude Tommaso Prima – . Non ci piace gestire denaro, così mettiamo in collegamento diretto le famiglie con i benefattori; è un modo per fare rete. Per tutto il resto siamo a disposizione anche nella nostra sede di Lecce in Via Machiavelli 1′.