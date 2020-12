Pagamenti online, sono davvero sicuri?

Diciamolo: ormai il web rappresenta un sistema utile per svolgere praticamente qualsiasi cosa. E il mercato italiano è stato travolto come un vero e proprio fiume in piena da un diffondersi sempre maggiore di negozi online, con gli eCommerce che rappresentano uno di quei settori che denota la più alta prospettiva di crescita.

Se gli acquisti online hanno raggiunto determinati picchi, il merito è anche del fatto che gli utenti hanno utilizzato dei sistemi di pagamento sempre più sicuri, che ormai si sono diffusi anche per tanti altri ambiti sul web. Basti pensare al gioco online, uno dei settori in cui l’esigenza di sicurezza e affidabilità si sente maggiormente: un aspetto che va di pari passo con la qualità dell’esperienza di gioco. Prima di aprire un conto di gioco e come ricevere i migliori bonus dai casino online, però, è sempre meglio verificare la presenza del marchio ADM o AAMS.

Meglio optare per i bonifici bancari

Nel momento in cui si effettuano degli acquisti online, la cosa che gli addetti ai lavori suggeriscono più di frequente è di effettuare i pagamenti tramite delle carte di credito. In alternativa, vanno benissimo anche le carte prepagate, così come il servizio PayPal.

Tra i metodi maggiormente sicuri troviamo inevitabilmente pure il contrassegno, senza dimenticare in modo particolare il servizio del bonifico bancario. Si tratta di metodi che, dopo aver avuto adeguate rassicurazioni sull’affidabilità del portale da cui si acquista, sono in grado di garantire la massima sicurezza per l’utente.

Nello specifico, ecco che il bonifico bancario presenta l’indubbio vantaggio, in confronto a tante altre modalità, di essere facilmente tracciabile. Di conseguenza, può essere portato a termine non solo sul web tramite le apposite piattaforme di home banking, ma anche in maniera classica, ovvero recandosi a uno dei tanti sportelli bancari. In quest’ultimo modo, ecco che si evita di immettere sul web dei dati sensibili.

I pagamenti mediante carta di credito

Tra i vari sistemi più validi ed efficaci, oltre che sicuri, che sono diffusi sul web, troviamo sicuramente pure le carte di credito, che sono in grado di coniugare alla perfezione due aspetti molto importanti, come l’affidabilità e la praticità.

Infatti, la carta di credito si caratterizza per essere collegata a un conto corrente bancario e può contare, nella maggior parte dei casi, su un plafond decisamente alto, in ogni caso che varia in relazione al tipo di cliente che l’ha sottoscritta, in cui ogni transazione viene addebitata in maniera posticipata, nella maggior parte dei casi avviene il immediatamente seguente rispetto a quello in cui è stato portato a termine il pagamento. L’accredito, per l’esercente, avviene invece in tempo reale.

La carta prepagata

Un altro metodo di pagamento online particolarmente sicuro e apprezzato, risponde indubbiamente alle carte prepagate o ricaricabili. Si tratta di un’opzione che, in confronto alla carta di credito, si caratterizza per non essere collegata in alcun modo con un conto corrente.

Tramite la carta prepagata, ecco che il versamento di denaro sulla stessa non fa altro che ricaricare il plafond della carta. Uno svantaggio è rappresentato dai costi di ricarica, che possono essere anche piuttosto elevati. Tra i pregi di questo metodo di pagamento, invece, troviamo il fatto che è praticamente impossibile spendere più soldi rispetto al budget che era stato prefissato e non ci sono delle commissioni sui pagamenti, come invece possono avere determinate carte di credito.

Non solo, visto che anche sotto il profilo della sicurezza, le carte prepagate possono essere usate senza particolari preoccupazioni per fare acquisti su internet. Ovviamente, è necessario valutare anche la sicurezza del sito stesso da cui si fa acquisti, verificando, ad esempio, recensioni precedenti degli utenti, uso del protocollo https e molto altro ancora.