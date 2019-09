“Non dimentichiamo il Jobs Act né il gasdotto Tap”, sit-in di protesta contro la Ministra Teresa Bellanova

È tutto pronto, o quasi, per la VI edizione delle Giornate del Lavoro, organizzate dalla CGIL, che trasformeranno il capoluogo barocco in un palcoscenico pronto ad accogliere dibattiti, incontri, proiezioni e concerti. Tra gli ospiti del fitto cartellone di eventi dal titolo «Cambiamento è» ci sarà anche la ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova che sarà al Teatro Apollo per partecipare alla tavola rotonda «La ricomposizione del lavoro con la contrattazione. Diritto, legalità, inclusione». Ma sabato 21 settembre, alle 10.00, ad accogliere la titolare del dicastero di via XX settembre ci sarà un comitato di benvenuto, ma di ‘contestatori’.

Casa del Popolo Silvia Picci, Potere al Popolo Lecce e Potere al Popolo Puglia sono pronti ad organizzare un sit-in di protesta e chiamano a raccolta, in Piazzetta via Cavallotti (di fronte Zara), chi, in questi anni, non ha condiviso le scelte politiche della politica salentina. Un invito rivolto a tutte le realtà sociali e sindacali e agricole, i comitati e i movimenti, le associazioni, le studentesse e gli studenti, le cittadine e i cittadini che vorranno scendere in strada.

“Non dimentichiamo il Jobs Act e Tap”

«Noi non la accoglieremo» si legge nel comunicato stampa in cui i firmatari ricordano quando la Ministra, all’epoca Sottosegretaria di Stato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel governo Renzi, difese a spada tratta il Jobs Act. Né dimenticano quando da viceministra dello Sviluppo Economico con delega all’energia prese posizione a favore del gasdotto Tap.

«Siamo solidali con le lavoratrici e i lavoratori, le/i disoccupate/i, le/i precarie/i, che grazie al Jobs Act hanno subito e subiscono lo sfruttamento e la perdita dei diritti sui luoghi di lavoro, il peggioramento delle proprie condizioni di vita, il ricatto dei datori dopo la soppressione dell’art. 18» si legge nella nota che ‘ricorda’ anche le ultime dichiarazioni sugli ogm e quelle sulla ratifica del Ceta (Comprehensive economic and trade agreement), il Trattato di liberalizzazione commerciale tra Europa e Canada, che la neo capo delegazione del partito di Matteo Renzi al Conte 2 ha inserito tra gli impegni dei primi 100 giorni di lavoro, creando non pochi problemi ai Cinque Stelle che hanno subito ‘frenato’.

L’appuntamento è dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a Lecce in Piazzetta via Cavallotti (di fronte Zara).