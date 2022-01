Skate Park, il Sindaco di Lecce risponde al piccolo Gianmarco: ‘Spero di darti presto buone notizie!”

«Caro Gianmarco, ti ringrazio per il tuo messaggio e ti dico che sono anch’io molto deluso quando passo davanti allo skate park e lo vedo ancora chiuso dopo tanti anni. Ma da sindaco di Lecce so che il parco è chiuso per garantire che nessuno si faccia male utilizzandolo, perché ha bisogno di lavori di ristrutturazione per garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi che lo useranno. Non possiamo permetterci di rischiare che qualcuno si faccia male giocando al suo interno. Il sindaco, insieme agli assessori, sta facendo del proprio meglio per trovare i fondi che ci servono per fare i lavori e riaprirlo presto. Dunque, abbi ancora un po’ di pazienza e spero di poterti dare presto buone notizie!».

Non è tardata la risposta del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini al piccolo Gianmarco Sances che nei giorni scorsi si era rivolto al primo cittadino tramite leccenews24.it per chiedergli notizie in merito alla riapertura dello Skate Park di Via Medaglie d’Oro. Ci era rimasto male Gianmarco a vedere la struttura in stato di abbandono, quando da provetto skater e vestito con il giusto equipaggiamento si era recato nella struttura pensando di fare qualche evoluzione. Niente da fare, la struttura era ancora chiusa, in evidente degrado. E allora aveva chiesto al papà di poter inviare un messaggio al Sindaco per chiedergli qualche informazione in più.

La promessa del Sindaco

Carlo Salvemini non solo ha preso atto delle parole del piccolo ma ha provveduto anche a rispondergli, strappandogli una piccola pomessa: ‘A breve spero di poterti dare buone notizie!“. Del resto, come avevamo ricordato nell’articolo in cui presentavamo il messaggio del giovane cittadino, ricordavamo come l’attuale Sindaco avesse puntato molto sulla riapertura di quel parco, chiuso poco dopo l’inaugurazione nel lontano 2012.

“Inaugurato nel 2012 ma senza un adeguato piano di gestione che ne potesse assicurare la fruizione – specifica alla nostra testata il Sindaco, a margine del messaggio a Gianmarco – lo Skate Park di via Medaglie d’oro è stato a lungo in stato di abbandono. Nel 2015, era stato dato in concessione, insieme al Parco dei Colori, a un’associazione che doveva curarne gestione, manutenzione e apertura, investendo anche nella sistemazione delle strutture. Mentre tutto questo veniva garantito per il Parco dei Colori, non succedeva altrettanto per lo skate park, ragion per cui l’attuale amministrazione, scaduta la concessione all’associazione e rientrata in possesso delle due aree, ne ha diviso i destini: il Parco dei Colori è aperto e fruibile come gli altri parchi cittadini, mentre lo Skate Park necessita di importanti lavori per essere di nuovo messo in sicurezza e ristrutturato”.