Malore per Al Bano, salta l’ospitata dalla D’Urso. Lo staff smentisce: “Sta bene e partirà per la Cina”

Era uno degli ospiti più attesi di Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso, ma Albano Carrisi in studio non è mai arrivato. La padrona di casa, durante la trasmissione, ha annunciato che il cantante di Cellino San Marco aveva avuto un problema di salute abbastanza serio. Un amico aveva raccontato, al telefono, di un malore. «Siamo molto preoccupati – ha spiegato la conduttrice – ci hanno detto che si è sentito male dopo un concerto». Testuali parole che hanno dato il via al mistero.

Che cosa è successo?

Il “Leone” pugliese non si era presentato in aeroporto, dove avrebbe dovuto incontrare un inviato della trasmissione, ma all’appuntamento non è mai arrivato. «È un professionista serio, deve essere una cosa forte per non essere qui con noi», aveva dichiarato in diretta la conduttrice. Un autore lo ha contattato al telefono per chiedere spiegazioni, ma ha risposto un amico: «Ha avuto un malore dopo il concerto. Stiamo aspettando i medici» avrebbe detto, poi il silenzio.

Il forfait apparentemente insaspettato ha “preoccupato” Barbarella che, senza perdere tempo, ha inviato un suo collaboratore a Zurigo per capire cosa fosse successo.

Nel frattempo è arrivata la smentita, secca, da parte del suo entourage. «Dallo staff e dai familiari di Albano Carrisi giungono notizie rassicuranti sul suo stato di salute tanto che è confermata, per il momento, la partenza per la Cina prevista per domani per un tour di concerti», si legge.

Non stava male? A quanto pare no. «Ci hanno risposto al suo cellulare dicendo che stavano aspettando i medici. O è presunto il malore o è presunto l’amico che ci ha risposto al telefono. Noi siamo in buona fede e siamo felici che Al Bano stia bene. Anzi, vi dirò di più se è in partenza per la Cina e vuole gli diamo pure tutti i filmati che abbiamo fatto per lui. Così li mostra» ha risposto piccata la D’Urso.

Insomma, il caso del presunto malore è diventato un mistero su cui indagare.