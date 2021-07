“SNL sport news and law”, online il blog del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Unisalento

“SNL sport news and law” è il nuovo blog promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento in collaborazione con “I Quaderni del Bardo” edizioni. Diretto e curato dall’editore Stefano Donno con la supervisione scientifica del professor Vincenzo Farina del Dipartimento di Scienze Giuridiche, il blog sarà consultabile online, sia per quel che riguarda i testi che i video e si avvarrà della collaborazione in redazione di Mattia Antonio Ala, giovane freelance del giornalismo sportivo leccese, e di un team di studenti dei corsi di laurea in “Diritto e management dello sport” e di “Giurisprudenza” che svolgeranno tirocini formativi. Tra le attività del blog, proprio la valorizzazione del corso di laurea in “Diritto e management dello sport” e delle attività di ricerca nel settore dei docenti del Dipartimento. Verranno inoltre attivati collaborazioni e progetti, per dare l’opportunità a piccole e grandi società nei diversi settori sportivi di diffondere iniziative e di interloquire con il corpo docente e con lo staff del corso, anche per attività di consulenza. Infine, verrà dato spazio anche alle novità editoriali in ambito sportivo.

«Il corso di laurea in “Diritto e management dello sport”, che a settembre inizia il suo secondo anno, si propone di formare profili professionali con competenze giuridiche e manageriali legate al mondo dello sport, nel settore pubblico e privato», ricorda il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Luigi Melica, «Il nostro obiettivo è che questo blog divenga un punto di riferimento per gli appassionati di sport e per le dirigenze delle società sportive, anche grazie alla realizzazione di interviste o con interventi sui fatti salienti emersi nelle competizioni che si svolgono settimanalmente e che hanno una ricaduta giuridica o che necessitano, per essere meglio compresi, di spiegazioni di taglio giuridico. Nel modo più snello e comunicativamente efficace, i nostri docenti ed esperti spiegheranno nel blog se e come una data situazione di cui si parla e si discute su media è regolata dall’ordinamento sportivo, in modo che, oltre che tifosi, si possa diventare anche “esperti” dello sport che appassiona».

«Il percorso formativo del corso di laurea», aggiunge il professor Vincenzo Farina, «fornisce conoscenze in materia di contrattualistica sportiva, tesseramento sportivo, organizzazione nazionale e internazionale dello sport, giustizia sportiva, mercato dello sport, gestione di società sportive, e inoltre comunicazione e psicologia nello sport, importantissimi non solo nella formazione dell’atleta, ma anche dei dirigenti delle società e del personale tecnico. Puntiamo a diventare un punto di riferimento nel contesto territoriale pugliese e leccese, che annovera ben 5.500 società sportive, di cui oltre 1.200 nella sola provincia di Lecce, appartenenti alle Federazioni più disparate. Siamo a disposizione delle decine di migliaia di dirigenti societari e operatori sportivi, anche per dare risposte a problematiche specifiche».

«In questo contesto è necessario avere maggiore professionalità giuridica e manageriale», conclude il Presidente del corso di laurea Attilio Pisanò, «Il corso di laurea offre una adeguata risposta a questa esigenza diffusa. Il corso è per questo attrattivo, oltre che per i diplomati che vogliano intraprendere una carriera giuridico-manageriale nel mondo dello sport, anche per gli attuali operatori sportivi che vogliano specializzarsi e sviluppare le proprie conoscenze e competenze in materia».

Comunicati, interventi e video possono essere inviati a stefanodonno75.blogunisalento@gmail.com.