SoFish a Otranto. Tutto il buono del mare nei panini gourmet dello chef Andrea Chiriatti

Quante volte abbiamo sentito parlare di giovani che non hanno voglia di mettersi in gioco, di un territorio che non offre nulla, di ragazzi che sono costretti ad andare via per cercare fortuna. Ma se da un lato si scorge un’ombra di oggettività in queste affermazioni, restare intrappolati nei luoghi comuni crea spazi amorfi, privando di sogni e di fluidità il futuro.

Guardarsi intorno con occhi positivi spesso riserva piacevoli sorprese. Consente di scorgere giovani brillanti e intuitivi che investono nelle proprie idee, credono nei sogni e restano nella loro terra. Senza recriminazioni se il percorso si presenta più difficile del previsto e sfoderando le armi migliori: la tenacia, la forza e la fermezza.

È il caso di Luca, Damiano e Genny, tre amici che a Otranto hanno puntato sulla ristorazione. Un bel locale che però aveva bisogno di una firma d’autore ai fornelli. E la scelta non poteva essere diversa: uno chef, giovane, che si è formato in Italia, ha viaggiato all’estero, ha fatto tanta gavetta e ha deciso di tornare per trasformare le sue esperienze in un’attività di successo.

Chef Andrea Chiriatti, ristoratore e ambasciatore della cucina italiana nel mondo ha lavorato per molti ristoranti fine-dining in Italia e negli Stati Uniti. Lo abbiamo incontrato a Otranto da SoFish, il locale nato da un’idea di Luca e Genny Galiotta e di Damiano Chiriatti, un posto sfiziosissimo che quest’estate ha fatto incetta di recensioni eccellenti.

SoFish a Otranto

Superato l’Arco di Porta Alfonsina si entra nel cuore di Otranto. Passeggiando tra i vicoli del centro storico di Otranto tra negozietti di souvenir e ristorantini tipici, salta agli occhi un locale fresco, giovane e dinamico. I tratti sono solari, la visione è innovativa, l’essenza è qualità.

È SoFish, un po’ street food, un po’cucina stellata nel menù. Scegliamo di cenare qui. L’accoglienza ti fa sentire subito di casa.

SoFish – Pani e Pesci a Otranto sorprende e conquista subito per l’eleganza dei dettagli, per la qualità dei prodotti, per gli accostamenti delle materie prime e per le presentazioni “gustose”.

Decidiamo di saperne di più di SoFish. E scopriamo che in estate è stato meta di turisti e avventori locali che hanno fatto la fila per i panini che profumano di mare, per le insalate e le frise di mare, per i secondi piatti, le tempure, le fritture, le tartare e le cruditè.

Nato dall’idea di un gruppo di ragazzi legati da un sentimento che è qualcosa di più di amicizia, SoFish declina lo street food nella qualità di ottimo cibo e selezionatissime materie prime.

Con un risultato che non sorprende più perché la piccola ma accogliente e suggestiva location consegna ogni volta un’esperienza sensoriale unica e imperdibile.