Ad Abano Terme il soggiorno termale per anziani del Comune di Nardò, come fare domanda

Nel periodo tra il 28 settembre e il 10 ottobre 2025 si terrà il soggiorno climatico termale per anziani organizzato dal settore Welfare del Comune di Nardò.

La località individuata quest’anno è Abano Terme, in provincia di Padova (presso Hotel Terme Internazionale). Potranno partecipare 90 persone residenti nel comune di Nardò, autosufficienti, di età pari o superiore ai 60 anni.

Chi ha un Isee compreso tra 0 e 2 mila euro è esente dal pagamento dei costi previsti, mentre per altre fasce di Isee è prevista una partecipazione alla spesa in quote graduali a seconda dell’Isee stesso: il 20% della spesa con Isee tra 2.001 e 5.000 euro, il 40% con Isee tra 5.001 e 7.500 euro, il 60% con Isee tra 7.501 e 12.000 euro, l’80% con Isee tra 12.001 e 15.000 euro, l’importo totale con Isee uguale o superiore a 15.001 euro.

Gli interessati dovranno presentare un’istanza sugli stampati (allegando la documentazione richiesta) disponibili presso il settore Welfare (area funzionale n. 2) degli uffici di via Falcone (ex tribunale) o sul sito web del Comune.

Il termine per la presentazione è il 9 maggio 2025. In presenza di richieste superiori ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria dando preferenza a coloro che hanno il reddito Isee più basso.

“Come ogni anno – evidenzia il vicesindaco e assessore al Welfare Maria Grazia Sodero – 90 anziani della nostra città potranno godere del soggiorno termale nel periodo autunnale, un’occasione per fare le cure di cui hanno bisogno e anche un bellissimo momento di convivialità. I costi del soggiorno sono molto accessibili per tutti, particolarmente vantaggiosi per chi ha un Isee entro i 5 mila euro e gratuito per coloro il cui Isee non supera i 2 mila euro. L’avviso è online da qualche giorno, verrà adeguatamente pubblicizzato, requisiti e modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicati, c’è tempo sino al 9 maggio per fare l’istanza, tutto nella massima chiarezza e trasparenza. Il benessere psico-fisico degli anziani è un tema che ci sta particolarmente a cuore e siamo felici di poterlo favorire con questa e altre iniziative”.