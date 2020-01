«Cercasi frigorifero di seconda mano per famiglia in difficoltà», riparte la macchina della solidarietà di Leccenews24

‘Scusateci, è un emergenza. Non avremmo mai pensato di farlo e non avremmo nemmeno voluto, ma dinanzi allo stato di necessità dei nostri figli non proviamo nessun imbarazzo. Si è rotto il frigorifero di casa, abbiamo chiamato il tecnico che ci ha detto molto chiaramente che non conviene ripararlo. Non abbiamo i soldi né per comprare il pezzo costoso che servirebbe né per acquistarne un altro. Avete un frigorifero di seconda mano che non vi serve? A noi consentirebbe di conservare i prodotti alimentari aperti e non consumati immediatamente che utilizziamo per i nostri tre bambini, a cominciare dal latte. Se riusciste a darci una mano, vi saremmo veramente grati’.

È questo il messaggio che è giunto all’associazione ‘Dalla parte dei più deboli’ e che subito ha messo in moto la macchina della solidarietà che c’è dietro.

Noi di Leccenews24.it lo riprendiamo pari pari e lo condividiamo con voi, nella certezza che riusciremo ad aiutare questa famiglia. In tante occasioni siete venuti incontro a chi aveva bisogno e anche questa volta ci contiamo. Non si chiedono aiuti economici, soltanto un frigorifero di seconda mano che magari avete in garage, nella tavernetta o nella vostra seconda casa di mare. Non è facile privarsi di qualcosa che comunque ha un costo, ma se avete la possibilità fatelo per risolvere questo problema che insieme ai referenti dell’associazione abbiamo conosciuto personalmente e che merita davvero di essere risolto.

Il bisogno e l’indigenza ormai si nascondono anche in situazioni che sembrano normali. Non c’è solo la povertà eclatante, quella davanti agli occhi di tutti. C’è anche chi dall’oggi al domani non riesce ad avere ciò che fino a qualche mese fa sembrava scontato. E questa è una di quelle situazioni. Grazie per quello che potrete fare.

Contatto: 328.8454986