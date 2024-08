Automazione industriale in Italia: crescita e innovazione verso un futuro sostenibile

L’automazione industriale rappresenta uno dei settori più dinamici e in rapida crescita dell’economia italiana. Grazie all’adozione di tecnologie avanzate e all’implementazione di politiche governative favorevoli, il mercato dell’automazione industriale sta vivendo una trasformazione significativa, preparandosi ad affrontare le sfide del futuro.

Nel 2022, il mercato italiano dell’automazione industriale ha raggiunto un valore di circa 7 miliardi di euro, con una crescita del 23% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è particolarmente rilevante poiché supera i livelli pre-pandemia, indicando una forte ripresa e un rinnovato interesse per le soluzioni di automazione. Tra i prodotti più richiesti, spiccano i motori brushless, che hanno registrato un incremento del 30%, e gli azionamenti industriali, cresciuti del 26%.

I principali settori che trainano la domanda di automazione industriale sono la meccanica, il packaging e l’industria alimentare. Questi comparti continuano a rappresentare una fetta importante del mercato, confermando la loro rilevanza strategica per l’economia italiana.

Un fattore determinante per il settore è il Piano Transizione 4.0, che ha incentivato le aziende ad investire in tecnologie innovative. Sebbene per il 2023 sia prevista una riduzione delle aliquote del credito di imposta, il piano continuerà a stimolare la crescita, con una previsione di incremento del fatturato del 15%. Questo dimostra che le imprese italiane sono pronte a investire in automazione per migliorare la loro efficienza e competitività.

L’industria manifatturiera italiana sta avanzando verso il modello Industria 5.0, che pone l’accento su sostenibilità, centralità dell’uomo e resilienza. Questo nuovo paradigma produttivo mira a combinare l’efficienza delle tecnologie avanzate con il rispetto per l’ambiente e il benessere dei lavoratori. L’adozione di soluzioni di automazione e tecnologie digitali è cruciale per realizzare questi obiettivi, permettendo alle aziende di operare in modo più sostenibile e responsabile.

In questo contesto di trasformazione e crescita dei prodotti per automazione industriale, Sonepar Italia si distingue come il principale distributore di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico. Parte del Gruppo internazionale Sonepar, l’azienda è presente in Italia con una rete di 160 punti vendita distribuiti in 17 regioni, contando su un organico di 2300 dipendenti. Con un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro nel 2023, Sonepar Italia conferma la sua posizione di leadership nel settore.

L’attività di Sonepar Italia è iniziata nel 1988 e si è sviluppata attraverso una crescita interna e numerose acquisizioni. La promessa dell’azienda, “Vicini al tuo futuro”, riflette il suo impegno a supportare i clienti con soluzioni innovative e un servizio eccellente. Questa visione è ulteriormente rafforzata dalla nuova immagine istituzionale, che rappresenta l’attenzione di Sonepar Italia verso le esigenze future del mercato.