Sorrisi in movimento, a Frigole una giornata all’insegna di sport e beneficenza

Sarà una giornata all’insegna di sport e beneficenza quella prevista per domani, domenica 28 agosto a Frigole. A partire dalle ore 9.30, infatti, al Molo 13 sul lungomare Mori, si svolgerà la prima iniziativa pubblica organizzata in collaborazione con il Csi di Lecce. Ad organizzare la manifestazione è l’associazione “Il sorrido di Pierandrea”.

L’evento è organizzato in memoria di Pierandrea Longo, un giovane ragazzo di Strudà scomparso all’età di 18 anni a causa di una malattia rara. Subito dopo la sua scomparsa, sua madre Annalisa, suo padre Simone e sua sorella Beatrice hanno fondato l’associazione “Il sorriso di Pierandrea”, con l’obiettivo di prendersi cura dei più deboli e di prestare più attenzione al prossimo, in particolare a tutti i giovani affetti da gravi patologie.

Oltre duecento persone si riuniranno, dunque, nello stabilimento balneare dove, per l’occasione, sono previsti momenti ludici, conviviale e di preghiera. La mattinata si aprirà con i tornei di beach-volley e si prosegue al pomeriggio con il beach-tennis, bocce e burraco. Il costo dell’iscrizione, di 10 euro persona o di 30 euro per famiglie di 4 persone, è compreso anche un pranzo al sacco, da consumare alle 13, dopo aver partecipato ad un breve momento di preghiera e riflessione insieme con don Mino Arnesano, il parroco di Strudà che ha conosciuto da vicino Pierandrea.

L’associazione ha lo scopo di raccogliere fondi per restituire il sorriso sul volto di ragazzi affetti da malattie rare, in collaborazione con alcune associazioni che operano sul territorio e in Toscana, dove Pierandrea è stato ricoverato negli ultimi mesi di vita. Proprio a settembre, per effetto di un protocollo siglato con l’Associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore (Agbalt) di Pisa, “Il Sorriso di Pierandrea” accoglierà la prima ospite nel Salento, per donarle un soggiorno gratuito al mare.

Per informazioni è possibile telefonare al numero dell’associazione 351.8284607