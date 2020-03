“SoSospesa” arriva l’iniziativa solidale dell’Associazione “Anna e Valter” in soccorso alle famiglie in difficoltà

“SoSospesa” è l’iniziativa solidale lanciata dall’Associazione no profit “Anna e Valter” per aiutare le famiglie che vivono una situazione di disagio economico, dovuta al fermo lavorativo imposto dai provvedimenti presi per contenere la diffusione del coronavirus.

“Quando andiamo a fare la spesa pensiamo a chi sta peggio di noi, perché c è sempre qualcuno che sta peggio di noi, anche in condizioni di normalità”. A lanciare l’appello è il presidente dell’Associazione Anna e Valter, Alfredo Fiorentino.

Ai cittadini chiediamo di lasciare al proprio supermercato beni di prima necessità che saranno recapitati alle famiglie che, senza un lavoro o uno stipendio versano in condizioni precarie.

Sono tanti, infatti, i lavoratori che non rientrano nelle categorie prese in considerazione dal decreto Cura Italia e tantissime le famiglie che hanno difficoltà anche a fare la spesa».

“SoSospesa”, un piccolo gesto di generosità che diventa un grande aiuto.

Al supermercato, possono essere lasciati in un carrello, beni a lunga scadenza, (pasta, latte, zucchero, legumi, tonno, pelati…); saranno le stesse famiglie bisognose ad usufruirne mentre le associazioni smisteranno i prodotti consegnando alimenti o altri beni di prima necessità a chi è in difficoltà e non può uscire di casa.

“La situazione sta diventando surreale e dobbiamo stringerci tutti insieme e dimostrare ancora una volta cosa vuol dire esser salentino!” è l’auspicio di Alfredo Fiorentino e di tutta l’Associazione “Anna e Valter”.