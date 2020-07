Il 30 luglio Bob Sinclair al Praja di Gallipoli, il Codacons tuona: “Il Prefetto sospenda la serata”

Sospendere la serata che il dj francese di fama internazionale Bob Sinclair dovrà svolgere al Praja di Gallipoli nella serata del 30 luglio prossimo. È questa la richiesta che troverà sulla sua scrivania, Maria Rosa Trio, nuovo Prefetto di Lecce, che si insedierà in “Via XXV Luglio”, nella giornata di oggi.

L’istanza è stata presentata dal Codacons, l’associazione a tutela dei consumatori. Secondo il sodalizio, infatti: “Quanto accaduto negli ultimi giorni presso il noto locale di Gallipoli e pubblicato su tutti i mass media e social network ha dimostrato l’impossibilità materiale di far rispettare le distanze minime e obbligare i giovani ad indossare le mascherine per proteggere se stessi e gli altri dai rischi legati al coronavirus.

Sappiamo bene – prosegue – che le imprese dedite alle attività d’intrattenimento si sono attenute alle disposizioni regionali che hanno consentito la riapertura delle discoteche all’aperto, ma eventi come quello del prossimo 30 luglio creano assembramenti pericolosi e fuori controllo, attirando giovani da tutta Italia con conseguente aumento dei rischi sul fronte Covid.

Non si tratta certo di demonizzare la categoria o voler danneggiare le imprese locali, ma di proteggere la salute collettiva che rappresenta un interesse primario, soprattutto in questa fase delicata per il paese.

Per tale motivo il Codacons ha presentato una istanza al Prefetto di Lecce, chiedendo – nel caso in cui risulterà impossibile garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-Covid da parte della struttura ma soprattutto dei numerosi clienti che parteciperanno l’evento – di sospendere la serata e l’esibizione del dj Bob Sinclar”.