Coronavirus, sanità pugliese pronta all’emergenza: sospesi i ricoveri, le visite ed esami diagnostici

La lotta al contenimento del virus si fa sempre più serrata e le misure diventano sempre più stringenti. E arrivano le disposizioni della Regione Puglia in materia di sanità. Sono tante le ‘precauzioni’ che gli ospedali pugliesi adotteranno per tutto il mese di marzo, in piena emergenza coronavirus. Ad essere sospesi saranno i ricoveri programmati, ma anche tante altre attività come le visite ambulatoriali, gli esami strumentali e molto altro.

Sono misure necessarie per evitare che il sistema sanitario pugliese vada incontro al collasso e per contenere il contagio il più possibile. In particolare, la Regione Puglia ha disposto: la sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche; la possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile” provenienti dal Pronto Soccorso. Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici.

A questo si aggiunge la sospensione di alcune attività: visite ambulatoriali; esami strumentali diagnostici e/o operativi; Day service; Diagnostica laboratoristica. Sono, però, fatte salve Le richieste recanti le motivazioni di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (es. controlli post-chirurgici); le prestazioni di dialisi; le prestazioni oncologiche-chemioterapiche; la radioterapia; le PET-TAC; le donazioni di sangue in ottemperanza alla circolare CNS n° 638 del 6/03/2020.

Non da meno saranno altre sospensioni e limitazioni, come l’attività di front office del CUP che accoglierà solo i pagamenti di ticket per prestazioni urgenti, ma anche la possibilità di avere un solo visitatore per paziente nei reparti degli ospedali.