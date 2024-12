Nuova Questura di Lecce, sottoscritto il contratto di acquisto del terreno

Nella mattinata di oggi, è stato sottoscritto tra il Comune di Lecce, la Direzione Interregionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio e il Prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno, il contratto con il quale l’Amministrazione del capoluogo ha ceduto allo Stato la porzione di terreno ubicata in Via Carrà, necessaria per realizzare la nuova Questura, che riunirà in un’unica sede tutti gli uffici di polizia, compresi di comparti di specialità.

Non appena il contratto sarà approvato dagli uffici del Ministero dell’Interno, saranno avviate le procedure amministrative ad evidenza pubblica per l’elaborazione del progetto definitivo e per l’affidamento dei relativi lavori.