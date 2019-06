Al via “Spiagge Sicure – Estate 2019”, oggi sottoscritto il protocollo presso la Prefettura

Un protocollo sottoscritto dai sindaci delle più importanti località rivierasche del Salento, Melendugno, Porto Cesareo e Nardò, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, finalizzato all’attuazione dei progetti finanziati dal fondo volto al potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale e della contraffazione.

L’accordo, denominato “Spiagge sicure – Estate 2019” è stato siglato nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Lecce tra i primi cittadini e il Prefetto del capoluogo, Maria Teresa Cucinotta.

Nello specifico l’iniziativa, porterà nelle casse comunali di ognuno dei sottoscrittori circa 40mila euro che verranno utilizzati per potenziare il servizio di Polizia Locale attraverso l’implementazione del monte ore o con l’assunzione a tempo determinato di nuove unità.

“Il progetto si occupa di repressione e prevenzione, anche se la prevenzione è preferibile. Perché sia per quel che riguarda l’abusivismo commerciale, che la vendita di prodotti contraffatti sappiamo che in questo periodo c’è un aumento”, ha affermato il Prefetto Maria Teresa Cucinotta.

“Questa iniziativa va a inserirsi in un contesto di sicurezza urbana che sappiamo articolarsi su tanti aspetti di cui la Polizia Municipale è una componente importante. Quindi si potenziano gli organici attraverso un contributo da parte del Ministero. Sappiamo che spesso le amministrazioni si trovano in situazioni di difficoltà economiche e quindi il poter disporre di altre risorse per irrobustire i servizi è molto importante non solo per i comuni, ma anche per il Corpo che ha la possibilità di sviluppare ulteriori azioni e per tutto il sistema di sicurezza delle Forze dell’Ordine che ha molto carico sulle spalle e spesso si trovano a dover sostituire gli stessi operatori della Municipale che non sono sufficienti”.

“L’anno scorso abbiamo avviato questo percorso. ‘Spiagge Sicure’, ha una larga veduta rispetto alle attività da svolgere. Noi non andremo ad infierire sul cosiddetto ‘vu cumprà’, ma questo servizio sarà necessario per fornire sicurezza ai bagnanti e a quel mondo di turisti che viene a visitare i nostri luoghi e le nostre spiagge”, ha invece dichiarato Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce, oggi anche in veste di sindaco di Gallipoli.

“Ci sono tanti fenomeni da combattere. C’è l’abusivismo, c’è chi non rispetta le regole e chi utilizza metodi poco consoni per dare vita a iniziative che non si possono svolgere sulle spiagge, quindi questo finanziamento sarà utile alle amministrazioni comunali per assumere nuovi vigili a prolungarne l’orario di lavoro per tutelare maggiormente il nostro territorio, dai lidi, alla viabilità, al controllo dell’abusivismo commerciale e non solo che in questo periodo, purtroppo, imperversano sui nostri territori”.

Inoltre, al fine di ampliare il territorio costiero che beneficerà dell’azione, i comuni di Melendugno e Nardò, grazie ad apposite intese, hanno reso possibile la realizzazione dei progetti anche nei territori rispettivamente di Otranto e Gallipoli.