Speciale ‘San Martino’: 6 proverbi salentini sul Vino

Sarà per la vocazione vinicola della nostra terra o perché siamo un popolo a cui piace fare baldoria in compagnia, ma la data dell’11 Novembre preserva intatta quella magia che, da sempre, la caratterizza. “San Martino” rappresenta un’opportunità per riunire la famiglia, godendo non solo del vino, ma anche di castagne e carne arrosto.

In occasione di questa celebrazione abbiamo deciso di riproporvi una classifica all’insegna del folklore e la dedichiamo a tutti i salentini che, lontani da casa, friggeranno comunque le pittule per sentirsi più vicini alla loro terra!

Face chiui miraculi ‘na utte te mieru te na chiesa china de santi

Compie più miracoli una botte di vino rispetto ad una chiesa piena di santi.

Chiedere un favore a qualcuno che ha alzato il gomito è un’esperienza mistica. Le persone annebbiate dall’alcol si sentono invincibili ed è per questo che vi promettono miracoli, solitamente-per i credenti- appannaggio esclusivo dei Santi!

Lu mieru face sangu bonu

Il Vino fa buon sangue.

Quante volte qualcuno ci ha offerto il vino fatto da lui recitando questa frase? Lo avreste mai detto che diceva la verità? Il vino contiene procianidolici, potentissimi vasodilatatori che avrebbero un’incidenza benefica sulla circolazione sanguigna.

Tene chiu’ valore nna fezza de lu mieru fiaccu

Ha più valore la feccia rispetto al vino scadente.

Come dare torto a questo antico adagio? Esiste peccato più grande di accostare alle leccornie salentine un vino scadente? Direi di no. Bollino rosso per quei ristoratori che risparmiano sul vino della casa!

Pane friscu, mieru vecchiu e mujere giovane

Pane fresco, vino vecchio e moglie giovane.

Una formula per la felicità o forse la ricetta per una lunga vita. Certo è che lo dicevano i nostri nonni e bisnonni e, considerata la longevità della loro generazione, non possiamo far altro che fidarci!

Amicizia stritta cu lu mieru dura u tiempu ta strada te casa

Un’amicizia stretta da ubriachi dura poco

Tutti gli studenti del mondo hanno provato il brivido delle ‘amicizie da una notte e via’. Non fate i maliziosi, intendiamo proprio ‘amicizie’! Immaginate di essere ad una festa e di trovare una compagna di avventure divertentissima. Nel giro di poche ore vi raccontate i vostri segreti più intimi e brindate, poi adocchiate un ragazzo carino e – ancora – brindate. Sembrate amiche da una vita, che meraviglia. Il mattino seguente però la magia del vino svanisce sbattendovi in faccia una spietata circostanza: siete state taggate nella medesima foto in cui è ritratta una certa ‘Puccia Paccia’. Scoprite così che la vostra compagna di sbronze è una naziskin animata da una viscerale passione per le GIF animate del Piccolo Principe.

Addhu vince lu vinu perde u segretu

Dove vince il vino, perde il segreto

Ricordate ‘Puccia Paccia’? Ecco, il suo ultimo post su Facebook sembra un estratto del vostro ‘Caro Diario’.

Buon San Martino a tutti i lettori di Leccenews24 e, se alzerete il gomito, attenti a non aprire troppo la bocca!

di Armenia Cotardo