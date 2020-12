L’Europa a portata di click: SpedireAdesso.com è il sito di spedizioni online rapido e sicuro

In un mondo sempre più interconnesso e dove le distanze geografiche ormai non spaventano più, non è, però, facile spostare da un luogo ad un altro tutto ciò che ci serve, quando ci serve. C’è chi abita in Salento, ma ha i figli che vivono a Milano o in un altro stato d’Europa. Ci sono aziende che producono i loro prodotti e vogliono esportare il loro lavoro in un altro luogo. Oppure, c’è chi sta traslocando a migliaia di km di distanza ed ha bisogno di portare con sé le proprie cose.

Ma come fare in tutti questi casi ad ‘accorciare’ le distanze? La soluzione è presto detta: affidare le proprie cose o i propri prodotti ad un corriere. SpedireAdesso.com è uno spedizioniere online internazionale che da anni supporta aziende e privati nei bisogni di tutti i giorni: grazie ai loro servizi, infatti, è possibile spedire pacchi, buste e pallet in Italia ed in tutta Europa, in maniera facile, sicura ed efficiente con un semplice click dal proprio computer. Tutto ciò è reso possibile dalla collaborazione con i più importanti corrieri espressi internazionali.

Tutto lo staff di SpedireAdesso.com, infatti, ha come obiettivo quello di aiutare i propri clienti a traferire merci e materiali, supportandoli con le pratiche da sbrigare e a reperire tutti i mezzi necessari per il trasporto. Il sito, ad oggi, è una start-up innovativa ed in continua evoluzione, formata da un gruppo di persone giovani, dinamiche e competenti nel settore della logistica, dell’informatica e della comunicazione.

Come spedire: l’Europa a portata di click

Spedire in tutta Italia e nel resto d’Europa è molto semplice, sicuro e veloce. Basterà, infatti, collegarsi a SpedireAdesso.com ed in un paio di click il gioco è fatto.

Per prima cosa, dalla homepage del sito si potrà calcolare velocemente il costo della spedizione grazie al form messo a disposizione: basterà indicare peso, dimensioni, nazione di partenza e nazione di arrivo e cliccare su calcola. A questo punto, si potrà procedere con la spedizione vera e propria: compilando il modulo di spedizione online, bisognerà inserire i dati relativi al mittente, al destinatario e scegliere il giorno di ritiro da parte del corriere espresso. Ed anche i pagamenti sono sicuri: oltre alla carta di credito, infatti, è disponibile anche Paypal.

Ogni spedizione è rapida e sicura: ritiro e consegna a domicilio, infatti, avvengono in tempi brevi (24/48 ore in Italia, circa 4 giorni lavorativi per l’estero) e l’assicurazione a norma di legge è gratuita.

Assistenza online sempre gratuita

Con SpedireAdesso.com hai a disposizione un team di operatori che effettuano assistenza in modalità multicanale:

Chat online

Whatsapp

E-mail

Telefono

Social network

Attivi da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30, puoi contattare gli operatori tramite i canali a disposizione per ogni tipo di richiesta o informazione.