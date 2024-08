A Veglie un appuntamento imperdibile con la comicità di Emanuela Aureli

Veglie si prepara a una serata ricca di risate e divertimento. Domenica 11 agosto, alle ore 21, in piazza Umberto I, nell’ambito della rassegna estiva “E-State in Cultura”, salirà sul palco l’amatissima comica Emanuela Aureli con il suo show “Mamma ho perso…l’Aureli”.

Un’occasione unica per trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza e della comicità, grazie alla verve e all’ironia di un’artista che ha conquistato il cuore di milioni di italiani.

Ingresso gratuito per tutti gli appassionati di cabaret e per chi desidera semplicemente trascorrere una piacevole serata in compagnia.

“Abbiamo voluto offrire alla nostra comunità un’estate ricca di eventi, capaci di soddisfare i gusti di tutti. La risposta del pubblico è stata straordinaria e siamo felici di ospitare un’artista del calibro di Emanuela Aureli. Siamo certi che la sua performance sarà indimenticabile”, ha dichiarato il sindaco Mariarosaria De Bartolomeo.