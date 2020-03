A Parabita una spilla arcobaleno per dire che #andràtuttobene, gli incassi alla Protezione Civile

È l’arcobaleno il simbolo del mantra di questi giorni difficili, in cui la speranza è che andrà tutto bene. In tempi duri come questi, non bisogna perdersi d’animo. Sono tante le iniziative di questi giorni in Salento ed in tutta Italia per far fronte all’emergenza del coronavirus.

Un vero e proprio tocco di originalità è stata l’idea di Simona Scorrano che ha realizzato delle spille arcobaleno in feltro, convinta che con la solidarietà si combatte il virus. L’iniziativa mette radici a Parabita; le bellissime spillette, quasi 300, sono caratterizzate dal disegno di un arcobaleno.

È il simbolo della speranza, quella di uscire da questa brutta situazione, drammatica, che sta mietendo troppe vittime. Il progetto è stato condiviso e sostenuto da numerose persone e aziende con gli incassi che saranno devoluti a favore della Protezione Civile Puglia.

Piccoli gesti dal profondo significato, tanti colori per cancellare il prima possibile questo periodo nero.