A Nardò attivo lo Sportello d’ascolto del servizio di Integrazione scolastica

A partire da giovedì 16 gennaio sarà attivo presso il castello in piazza Battisti a Nardò, lo Sportello d’ascolto del servizio di Integrazione scolastica, promosso e organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale n. 3 d’intesa con Socioculturale scs.

Si tratta di uno spazio gratuito aperto alle famiglie, in cui confrontarsi e ricercare insieme strategie operative volte a sostenere la crescita dei propri ragazzi.

Le famiglie che vorranno accedere allo sportello, gestito dalla psicologa Maria Grazia Libetta e dall’assistente sociale Marta Carlino, possono richiedere un appuntamento mandando un messaggio o telefonando al numero 388 0973384.

“L’obiettivo – spiega il vicesindaco e assessora al Welfare, oltre che presidente dell’Ambito n. 3, Maria Grazia Sodero – è quello di sostenere la coppia e ogni singolo componente del nucleo familiare, oltre a favorire la riorganizzazione delle relazioni in un momento di crisi e a prevenire problemi e disagi. Il benessere delle famiglie, infatti, necessita di un gran lavoro, di ruoli definiti e di scelte corrette. Siamo convinti che questo sportello sia una buona opportunità per le famiglie, per tutte le famiglie, anche quelle che non vivono momenti complicati, ma che hanno bisogno di prevenirli”.