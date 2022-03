Felsa e Fistel Cisl aprono un sportello sindacale a Casarano per i lavoratori dei call center e delle telecomunicazioni

In questi ultimi anni, a seguito delle profonde trasformazioni sociali ed economiche che hanno modificato il mercato del lavoro, il Salento ha conosciuto l’esplosione di assunzioni di lavoratori nei call center, nel comparto delle telecomunicazioni in generale e nel lavoro somministrato. C’è chi ha definito questo processo come l’avvento del «capitalismo flessibile», un processo che ha avuto la necessità di far nascere federazioni sindacali di categoria in grado di prendere a cuore e tutelare i diritti dei lavoratori di questo comparto in espansione che nel tempo ha assunto dimensioni e funzioni sempre più rilevanti nel settore dei servizi in Italia in generale e nella provincia del Lecce in particolare.

A testimonianza di un’attenzione sempre più presente della Cisl verso chi opera in questo comparto, a partire da venerdì 18 marzo dalle 10.00 alle 13.00, con cadenza bisettimanale, presso la sede zonale della Cisl di Casarano, sarà attivo uno Sportello cogestito dalle categorie Felsa Cisl Lecce (Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici) e Fistel Cisl Lecce (Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni).

Lo sportello nasce dalla volontà del sindacato di essere presente sul territorio e di offrire un servizio utile alle tante lavoratrici e ai tanti lavoratori che prestano servizio nel settore delle telecomunicazioni ed in somministrazione all’interno di realtà produttive attive nel territorio di Casarano e nei paesi limitrofi.