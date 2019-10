Mediazione e ascolto per le famiglie più disagiate, a Lecce lo Sportello informativo al Tribunale di via Brenta

Più supporto alle famiglie, soprattutto a quelle in situazione di disagio. È questo l’obiettivo che spinge alla creazione dello Sportello informativo sulla Mediazione familiare e sui Servizi del Centro Ascolto per le Famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce. L’inaugurazione del servizio a disposizione dei cittadini è prevista per lunedì 14 ottobre, ore 9:30, presso la sede di Via Brenta del Tribunale Ordinario di Lecce.

Lo sportello informativo è un servizio che sarà a disposizione dei cittadini, in modo riservato e completamente gratuito. La mediazione familiare sarà la materia principale di cui si occuperà: infatti, i cittadini potranno ricevere tutte le informazioni necessarie, anche sui servizi offerti dal Centro ascolto per le famiglie.

Saranno avvocati, operatori sociali e cittadini a potersi rivolgere allo sportello, senza alcuna prenotazione, ogni lunedì dalle 10 alle 13. A fare da sede allo sportello sarà la stanza 13, al piano terra, del Tribunale di Via Brenta.

Non consulenza legale, ma un primo approccio alla mediazione familiare. Compito dello sportello, infatti, è quello di illustrale le potenzialità della mediazione familiare ed inviare, se fosse necessario, le parti e i loro difensori presso il servizio pubblico competente per territorio, dove il percorso di mediazione sarà avviato gratuitamente. Lo sportello è pubblico e gratuito gestito da mediatori familiari del centro ascolto per le famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce.

“La mediazione familiare è uno strumento indispensabile a disposizione dei cittadini che vivono situazioni di disagio – dichiara l’assessora al Welfare Silvia Miglietta – Per questo è importante comunicare le possibilità che offre gratuitamente a quanti sentono il bisogno di acquisire informazioni e suggerimenti. Ringrazio gli operatori e le operatrici che con la loro sensibilità e la loro competenza ci aiutano a venire incontro alle difficoltà dei nuclei familiari più fragili del nostro Ambito”.