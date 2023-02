Firmato il protocollo d’intesa, a Lecce uno sportello per i minori immigrati non accompagnati

Sarà disponibile uno sportello legale informativo in materia di immigrazione a Lecce. Lo sportello legale partirà grazie alla firma del protocollo di intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Lecce, la Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi e Civicozero Onlus, capofila del progetto NEAR – Network for Empowerement, Autonomy and Resilience, finanziato dalla Fondazione Con i Bambini.

Sarà disponibile, presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, attività di orientamento, informazione e consulenza in materia di diritto dell’immigrazione. A gestire lo sportello sarà la Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi e sarà rivolto ai tutori volontari dei Minori stranieri non accompagnata sul territorio.

“La figura del tutore volontario, istituita dalla Legge n. 47/2017 (Legge Zampa) – commenta l’avv. Serena Pugliese, Presidente della Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi- è posta a garanzia dei diritti e degli interessi dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA) che giungono in Italia privi di punti di riferimento ed è essenziale che questa figura possa trovare un valido supporto nell’espletamento delle proprie funzioni”.

Lo Sportello sarà attivo, dalla prossima settimana, presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, piano terra, Aula 12, il primo e il terzo venerdì del mese, dalle 10:00 alle 12:00.