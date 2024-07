Un faro di speranza nel Salento, riapre lo Sportello Cisl per i migranti a Nardò

Mercoledì 10 luglio 2024 alle 17.00 un nuovo punto di riferimento si riattiva nel panorama salentino: presso il Campo di Accoglienza di Boncuri a Nardò, verrà inaugurato lo Sportello Cisl di Tutela, Ascolto e Informazione per i migranti. Un’iniziativa concreta, nata dalla proficua collaborazione tra Fai Cisl Lecce, Cisl Lecce e Anolf Lecce – Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, con l’obiettivo di offrire supporto e consulenza ai lavoratori stagionali in materia di lavoro, salute e sicurezza.

Lo sportello, attivo ogni mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 presso il Campo Boncuri (fino alla sua chiusura), sarà gestito da una responsabile dedicata con esperienza nel settore, pronta ad accogliere e accompagnare i migranti nel loro percorso di integrazione nel tessuto sociale ed economico salentino.

Un impegno sinergico per l’inclusione

L’apertura dello Sportello rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di inclusione e sostegno ai lavoratori migranti portato avanti con tenacia e dedizione da Fai Cisl Lecce, Cisl Lecce e Anolf Lecce. Le tre organizzazioni, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei migranti, intendono con questa iniziativa ampliare e qualificare l’offerta di servizi a chi svolge un ruolo fondamentale per l’economia del Salento, soprattutto nel settore agricolo.

Un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione

La realizzazione dello Sportello è stata resa possibile grazie alla sinergia di diverse istituzioni, tra cui Spesal, Distretto Socio Sanitario, Centro per l’Impiego, Caritas, parti sociali e Terzo Settore coordinate dal Prefetto di Lecce, Luca Rotondi. Un ringraziamento particolare è rivolto anche ai presidi istituzionali per il loro impegno costante nella prevenzione e nel controllo a favore dei lavoratori migranti.

Cisl Lecce: al fianco dei migranti, sempre

Cisl Lecce, come già avvenuto negli anni passati, continuerà a fornire il suo supporto fattivo ai lavoratori migranti anche attraverso il presidio sindacale zonale di Nardò.

Le parole dei promotori: un coro unanime per l’inclusione

Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce, Gianluigi Visconti, Segretario Generale Fai Cisl Lecce, e Arlinda Hamzaj, Presidente Anolf Cisl Lecce, esprimono con entusiasmo la loro soddisfazione per il traguardo raggiunto:

«Il Progetto Boncuri è un modello di successo per l’inclusione dei migranti sul territorio. Con l’apertura dello Sportello di Tutela, Ascolto e Informazione, intendiamo ampliare ulteriormente e qualificare l’offerta di servizi dedicati ai migranti. Questi lavoratori svolgono un ruolo fondamentale in un settore strategico per l’economia del Salento, e meritano il nostro pieno sostegno e la massima attenzione alle loro esigenze».

Un invito a partecipare: insieme per un futuro più inclusivo

L’inaugurazione dello Sportello di Tutela, Ascolto e Informazione è un’occasione importante per rinnovare l’impegno per l’inclusione e i diritti dei migranti. Fai Cisl Lecce, Cisl Lecce e Anolf Lecce invitano tutta la cittadinanza a partecipare all’evento per conoscere da vicino le attività dello sportello e per esprimere il proprio sostegno ai lavoratori migranti.