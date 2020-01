Nasce lo Sportello ‘Musulmano Amico’, la comunità islamica si organizza a Lecce per una vera integrazione

La comunità musulmana presente sul territorio salentino si struttura e si organizza per un’integrazione sempre più efficace. Nasce proprio con questo spirito lo sportello ‘Musulmano Amico‘ come segnalato dalla sito internet dailymuslim.it. Uno sportello che è il primo di questo genere in Italia, dedicato a tutti quei cittadini di religione musulmana che avvertono l’esigenza di interfacciarsi con personale preparato e formato, in grado di rispondere alle varie esigenze che sorgono quotidianamente.

Sbaglia chi pensa che si tratti solo e soltanto di un centro per attività solidaristiche, che pure ci saranno una volta a settimana come si legge nella locandina affissa sulla porta di ingresso al fine di distribuire capi di abbigliamento e giocattoli ai bambini e alle famiglie più bisognose.

Lo sportello vuole essere un vero e proprio ufficio di consulenza gratuita per la comunità islamica presente in Italia: segnalazione di bandi e servizi per gli studenti, guide su tematiche attuali come quella del divorzio islamico e consulenza per servizi turistici sia per l’ outgoing che per l’incoming. Si chiamano servizi turistici halal, ovvero consulenze rivolte ai turisti di religione islamica sia in materia di visite storico artistiche che di attività accessorie come la ristorazione per cittadini islamici e i trasporti.

Il progetto è stato fortemente voluto dall’Associazione Nazionale Musulmani Italiani, presieduta da Raffaello Yazan Villani: «Lo sportello sarà a disposizione anche per chi vuole conoscere l’Islam e avere un dialogo aperto. Sono state avviate, infatti, collaborazioni con enti e istituzioni e seguiranno novità».