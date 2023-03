Nella Parrocchia di San Giovanni Battista a Lecce, nasce lo Sportello Sociale della Cisl

«Lo Sportello Sociale ha l’obiettivo ambizioso di diventare un presidio di prossimità per tutti i cittadini di un quartiere che non vuole essere solo periferia urbana ma che ambisce a diventare centro di una rete di servizi per il cittadino. La Cisl di Lecce ha risposto all’appello di Don Gerardo con entusiasmo nel pieno convincimento che dare a tutti i cittadini le stesse opportunità sia un valore civico che connota da sempre l’azione del nostro sindacato», con queste parole Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce, commenta la nascita, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a Lecce, di uno sportello sociale.

Le finalità

Donne e uomini, lavoratori e disoccupati, giovani e pensionati potranno rivolgersi agli operatori dello Sportello Sociale, negli orari d’apertura stabiliti, per risolvere le piccole – grandi questioni legate ai temi delle prestazioni sociali, del lavoro, della difesa del consumatore, dell’inquilinato, della richiesta di servizi necessari alla presa in carica dei bisogni primari.

Domenica 5 marzo 2023, alle ore 11.30, presso l’Auditorium parrocchiale della Chiesa, il parroco Don Gerardo Ippolito e Ada Chirizzi, presenteranno alla comunità l’iniziativa.

Nel corso della presentazione alla comunità svolgerà un piccolo evento di intrattenimento che coniugherà il momento informativo con quello di socializzazione ludico-ricreativa prima del rientro a casa delle famiglie al termine della Santa Messa.