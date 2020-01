Uno stage di Matematica Olimpica, 100 studenti della provincia si ritrovano all’Università del Salento

Si sono ritrovati presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento e lì, nella giornata di oggi, sono stati impegnati in uno stage di Matematica Olimpica. Erano 100 gli studenti delle scuole superiori della provincia di Lecce che hanno partecipato all’importante momento formativo svoltosi nell’Ateneo salentino.

Gli alunni sono stati divisi in tre differenti livelli e nel corso dell’incontro hanno trattato problemi di Combinatoria, Algebra, Geometria, Teoria dei numeri per affrontare al meglio la Gara Provinciale del 20 febbraio.

Gli alunni del territorio si sono distinti in varie manifestazioni che hanno a che fare con il calcolo e i numeri. Tra le 139 scuole superiori che parteciperanno al «Gran Premio di Matematica Applicata» ci saranno anche gli studenti dell’IISS. Cezzi De Castro-Moro di Maglie, dell’ITES Olivetti e del Liceo classico-musicale G. Palmieri di Lecce.

Inoltre, il Salento, pochissimi mesi fa, si è guadagnato una quota in più per l’ammissione alla finale nazionale di Cesenatico 2020, quando, negli ultimi anni, la provincia si era a cinque quote di rappresentanza. Infine, nel maggio scorso i “leccesi Giovanni De Martino, Alessio Bove, Simone Macchia, Giacomo Calogero e Luigi Pio Arsieni, sono entrati a far parte nell’Albo delle Eccellenze del Miur.