La notizia di un film, girato interamente nel Salento, che ha per protagonista un attore holliwoodiano, è già di per sé un evento straordinario. Ma non è tutto, perché la produzione cinematografica di cui parliamo, la black comedy “Stai sereno! –Stay calm” con la regia di Davide Dapporto, promette veramente di stupire.

Intanto, un’indiscrezione la sveleremo, qui, noi.

Tanta, infatti, la curiosità di queste ore per la trama e per il cast che ruota intorno ad un brillante Billy Zane, l’attore americano co-protagonista insieme a Leonardo Di Caprio e Kate Winslet del colossal Titanic. Il film, una produzione cinematografica firmata dalla GiKa Productions di Gian Gabriele Foschini e co-prodotta da Guido De Angelis, sarà girato interamente in lingua inglese e sarà distribuito a livello mondiale dal distributore americano Irv Holender della Multicom.

Proprio nel cast, la prima sorpresa. Accanto agli attori italiani di primo piano, Samantha Michela Capitoni, Corrado Fortuna e Francesco Meoni, un interprete d’eccezione: l’imprenditore Gianluca Mech.

Gianluca Mech nel Salento

A Lecce, il primo ciak di questa importante produzione cinematografica che ha già girato altre scene tra Otranto, Santa Cesarea e Martano.

Proprio sul set allestito presso il ristorante “Il Villino” di Santa Cesarea, abbiamo incontrato Gianluca Mech, il guru italiano della nutrizione. Disinvolto, carismatico e sicuro di sé, è lui l’interprete a sorpresa delle scene girate con la bravissima Samantha Michela Capitoni, davanti ad un mare dal blu che ipnotizza e rende ancora più suggestivo il contesto.

Erede di una tradizione erboristica famigliare, Gianluca Mech è oggi presidente dell’omonima azienda. Nasce dall’esperienza e dalla profonda conoscenza della fitoterapia, l’idea di Gianluca Mech che crea e lancia in tutto il mondo il metodo dimagrante Tisanoreica.

Gianluca Mech è da anni impegnato nella promozione di ricerche scientifiche con 26 pubblicazioni su autorevoli riviste scientifiche internazionali. Ha avviato iniziative e campagne volte ad affermare il diritto alla salute e l’importanza di un’alimentazione equilibrata.

E c’è da scommetterci. Anche in questa occasione, l’istrionico imprenditore saprà far parlare bene di sé.