Porto Cesareo, la costa si rifà il look. In arrivo fondi regionali per oltre 110mila euro

È stato assegnato al Comune di Porto Cesareo uno stanziamento regionale di fondi per oltre 110mila euro finalizzati a coprire “interventi di rimozione, compreso il trasporto e il conferimento ad impianto autorizzato, dei rifiuti marini (marine litter) da spiagge, coste rocciose aree dunali, nonché dei rifiuti abbandonati sulle strade e/o sentieri di libero accesso alle aree costiere, per una distanza massima dalla costa di 300 metri […] non compresi nei contratti vigenti relativi al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree naturali protette. Non sono altresì ammissibili interventi in aree portuali su aree private e su aree del demanio marittimo costiero assegnate in concessione”.

Le aree interessate

L’area oggetto del presente intervento interessa il territorio della località rivierasca, dove ricadono l’Area Marina Protetta Porto Cesareo, la Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude Del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo” e tre Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

L’area di intervento interesserà, inoltre, la fascia costiera sino a 300 metri dalla riva, l’Isola Grande e le isole minori per una superficie complessiva di circa 630 ettari, con esclusione delle aree private e delle aree in concessione demaniale marittima.

Le operazioni di pulizia non rientrano nel contratto del servizio principale di raccolta di rifiuti urbani che il Comune di Porto Cesareo ha in corso con l’attuale gestore.