‘Stato dell’Arte Festival’, a Lecce un fine settimana ricco di appuntamenti con Gegè Telesforo

Un fine settimana, quello in arrivo a Lecce, ricco di appuntamenti targati ‘Stato dell’Arte Festival’, nuova idea per la valorizzazione del territorio, degli spazi urbani e delle storie individuali e collettive organizzata da Icon Radio Visual Group aps sotto la supervisione creativa di Gegè Telesforo, artista che da 40 anni fa la storia della musica, della televisione e della radio italiana.

Si comincia venerdì 22 novembre alle 18.30 al Museo Castromediano di Lecce con l’inaugurazione dell’esposizione “Le strade del jazz”, mostra degli scatti di Roberto Cifarelli, tra i più grandi fotografi della scena musicale internazionale; a seguire happening con lo stesso Cifarelli, Gegè Telesforo, l’architetto Franco Maghenzani e il fotoreporter Andrea Gabellone.

Sabato 23 novembre al Museo, alle 17, “Jazz conversation”, ovvero musica e parole con Gegè Telesforo e Domenico Sanna, considerato dalla critica tra i migliori pianisti italiani contemporanei e docente di Pianoforte jazz al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

Alle 19, ancora – sempre al Museo, ma stavolta nell’auditorium – prevista la proiezione del docufilm “Beat”, realizzato dal regista Mattia Ramberti in occasione del festival JAZZMI di Milano 2023. Come sta cambiando il jazz? Guidati dai pensieri ad alta voce di Venerus, cantautore e polistrumentista milanese, il docufilm pone la domanda a grandi maestri come Gilberto Gil, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, e giovani astri nascenti come Samara Joy, Ibrahim Maalouf, Oscar Jerome, Sun Ra Arkestra e altri. “Beat” è un docufilm fatto di musica dal vivo, interviste-verità sul significato del jazz e momenti filmici astratti che catturano l’approccio visionario di questi grandi personaggi. A seguire, il giornalista e musicologo Ugo Sbisà incontrerà il regista e il produttore Francesco Crespi con “Allaround “Beat””.

Stato dell’Arte Festival è organizzato con il sostegno di Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Lecce, Comune di Nardò, Museo Castromediano, Fondazione Biscozzi Rimbaud, Museo Fiermonte e il supporto tecnico e logistico di Groove Master Edition.