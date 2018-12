Un Cd che racconta storie di incontri e relazioni. Esce “Stella” il nuovo album di Don Piero Nestola

Concedersi un tempo vero nella frenesia di un Natale scenico e vuoto per vivere una bella riflessione sulla Luce! Sono queste le sensazioni che si provano ascoltando Stella, il nuovo cd del sacerdote cantautore Piero Nestola che sarà presentato, in concerto, giovedì 13 dicembre nella Basilica Pontificia Santa Maria ad Nives in Copertino.

L’autore, nelle 13 tracce del cd edito da Bam International, prova a raccontare storie di incontri e relazioni che, nel cammino della sua vita, non lo lasciano indifferente ma formano la sua personalità e la sua sensibilità.

Storie che hanno suscitato reazioni di gioia, di bellezza, di significatività, di tenerezza, di speranza ma anche di paura, di tristezza, di abbandono, di assurdità. Storie che narrano di percorsi esistenziali tematici: la famiglia, la fede, la libertà quali valori da incoraggiare, l’immigrazione da non temere, la pedofilia da denunciare, il fallimento da accogliere ed altro ancora. Un costellarsi di esperienze che narrano l’umano, che tracciano le coordinate della vita, che solcano l’esperienza alla ricerca di senso. E per ogni storia, per ogni incontro è come se si accendesse una stella nel cielo della vita di ogni uomo!

Per il sacerdote copertinese, la musica rappresenta il miglior approccio per sintonizzarsi e leggere i bisogni emergenti. Tantissime le esperienze di incontro vissute attraverso i concerti in giro per l’Italia, le riflessioni artistico-musicali nei teatri, gli eventi da lui promossi e organizzati. Vasto il repertorio musicale prodotto dal cantautore, le stesure di copioni teatrali e di sussidi formativi, la regia di numerosi eventi pastorali e non solo.

«Stella – afferma il cantautore – è un cd da ascoltare, vivere e meditare. Un modo di accostarsi a sé stessi, alle proprie esperienze per rimodularle, ma anche ai fatti della quotidianità per imparare a leggerne potenzialità e limiti. È un cd che accende tredici stelle, non come bagliori, ma come proposte di riflessioni poetiche e narrative sugli incontri, di persone o di temi, che potrebbero segnare la vita di ogni uomo».

L’album è già scaricabile da alcune delle principali piattaforme online (iTunes, Spotify, Deezer, Amazon) e da altri store di diffusione nazionale e internazionale. Il nuovo cd sarà presentato in diverse città del Salento: don Piero farà tappa a Matino (18 dicembre), Nardò (21 dicembre), Gallipoli (30 dicembre) e Racale (13 gennaio).