Naso all’insù per cercare le Geminidi, le stelle cadenti di dicembre

Fino a qualche anno fa, le stelle cadenti d’autunno erano ‘cercate’ soltanto dagli appassionati che conoscevano bene le Geminidi. Naso all’insù, ammiravano lo spettacolo offerto dallo sciame meteorico di dicembre. Uno spettacolo che nulla ha da invidiare a quello offerto dalle Perseidi, ben più famose e note anche grazie alla celebre dalla poesia di Giovanni Pascoli. Anzi, potenzialmente, potrebbe essere addirittura più bello delle stelle cadenti di San Lorenzo se non fosse che il freddo rovina un po’ quella magia che si respira in piena estate, quando si cercano le scie luminose per esprimere un desiderio.

Con una media di 60 “scintille” per ora, con picchi fino a 120, le si dovrebbe vedere facilmente, soprattutto nella notte di Santa Lucia, tra il 13 e il 14 dicembre. È questo il momento propizio per l’osservazione perché la Luna è calante e praticamente assente. Meteo permettendo, sempre.

A differenza della maggior parte degli sciami di meteore, che ‘nascondo’ dai detriti delle comete che si infiammano a contatto con l’atmosfera, le Geminidi hanno origine da un asteroide scoperto nel 1983, chiamato Phaethon. Potenzialmente pericoloso, dal momento che può avvicinarsi fino a 2,9 milioni di chilometri dalla Terra, potrebbe essere anche una cometa rocciosa.

Luminosissime e colorate, il meccanismo attraverso il quale vengono rilasciati i meteoroidi delle Geminidi dall’asteroide Phaethon rimane ancora un mistero.

Come osservarle

Basta guardare in direzione della costellazione dei Gemelli, appena sopra la spalla destra di Orione (facilmente visibile grazie alla “cintura” di tre stelle di fila). Anche fotografarle dovrebbe essere ‘semplice’. Il consiglio degli astrofili è di avere pazienza e aspettare che l’orologio segni le 2.00 del mattino. È a quell’ora che la pioggia di stelle cadenti raggiunge il culmine.