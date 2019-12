STIvC – Cantiere di Comunità, al via il progetto della Cooperativa di Comunità di Martano

Territorio e comunità locale: un binomio da cui non si può prescindere se si progettano strategie di sviluppo. Lavorare per uno sviluppo sostenibile, necessario e funzionale ad un nuovo tessuto economico e culturale è l’obiettivo delle cooperative di comunità.

Generare valore per l’intera comunità è la finalità intorno alla quale si sviluppano idee, si elaborano progetti e si coltivano sogni.

A Martano, da pochi mesi, alla guida della Cooperativa di Comunità è stato nominato Alessandro Scasascia.

Una Cooperativa di Comunità che conta oltre trecento soci e che guarda ai prossimi mesi con rinnovato impegno. È stato, infatti, ammesso a finanziamento il progetto STIvC – Cantiere di Comunità – a cui è stato riconosciuto un contributo regionale pari a 130.000,00 euro per l’avvio delle azioni a supporto dell’economia sociale sul territorio.

STIvC – Cantiere di Comunità – è un progetto nato in partenariato con l’Ambito Sociale Territoriale di Martano, in collaborazione con diverse realtà locali nei settori agricolo, artigianale, turistico e sociale, per l’implementazione di un cantiere di Comunità.

Obiettivo del progetto è promuovere e sostenere il sistema produttivo integrato e la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio.

«Il progetto – illustra il presidente Alessandro Scasascia – rappresenta una svolta per la Cooperativa di Comunità che opera sul territorio di Martano e dei Comuni limitrofi. È l’inizio di un percorso che pone al centro il recupero di mestieri tradizionali locali, la promozione di attività economiche nuove che mirano a vivacizzare e rilanciare costruttivamente il sistema sociale ed economico del territorio, attraverso un’economia circolare e intende offrire servizi sociosanitari territoriali integrati, destinati ai gruppi sociali in condizioni di maggiore fragilità socioeconomica».

«Il progetto STIvC – Cantiere di Comunità – continua Alessandro Scasascia – sarà presentato dettagliatamente in un evento, che costituirà l’occasione per delineare il nuovo programma triennale 2019/2022 della Cooperativa di Comunità proiettata alla sua crescita quantitativa e qualitativa per la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, attraverso il miglioramento dei fattori sociali ed economici della vita quotidiana, e la creazione di offerte di lavoro. Finanziamenti importanti, quelli ottenuti, che accrescono in modo significativo la motivazione di tutti noi a perseguire con determinazione e costanza gli obiettivi sociali ed economici di questo ambizioso progetto».