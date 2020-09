‘Scia facimune do passi, iti cu ti zicchi a mie e cu nu ti lassi’, una lunga storia d’amore nella filastrocca di Miriam Perrone

È un bellissimo scatto di Claudio de Marco ad ispirare la filastrocca domenicale in vernacolo nord-salentino di Miriam Perrone, che con magia ricostruisce una storia d’amore da un affresco fotografico.

Una coppia in là negli anni attraversa a Lecce la piazza antistante a Porta Napoli, incorniciata tra coloratissimi oleandri. Lei, con qualche problema di deambulazione, si tiene a lui con forza e insieme sanno che solo così la strada che attraverseranno sarà sicura, come le tante strade che insieme hanno attraversato e che ora sono alle spalle, lontane nel tempo.

Il clima che Miriam Perrone ci fa respirare è quello indimenticato e indimenticabile che Eugenio Montale ha saputo rendere immortale in quella poesia in cui dice: ‘Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale/…./con te le ho scese perché sapevo che di noi due/Le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue’.

Sciamu issimu

Scia facimune do passi,

iti cu ti zicchi a mie e cu nu ti lassi.

Bastone te icchezza

Te giurai su dr’artare,

chinu ‘cora ti giovinezza.

Cussì è statu!

Insieme nu giurnu

Tuce e nu giurnu maru

Nnimu mangiatu.

Lu tiempu è passatu

Lu core nu s’è stutatu!

Moi sciamu,

continuamu sti passi chianu chianu.

Nu tinimu chiui pressa cu sapimu a do rriamu!

Traduzione

Andiamo dai, usciamo!

Facciamoci due passi

E vedi di tenerti a me e di non lasciarti.

Di essere il bastone della tua vecchiaia

Ti giurai su quell’altare

Pieno ancora di gioventù.

Così è stato!

Insieme un giorno dolce

ed un altro amaro

ci siamo mangiati.

Il tempo è passato

Ma il cuore non si è spento!

Adesso andiamo,

continuiamo questi passi con andatura lenta lenta,

non abbiamo più fretta di sapere dove arriveremo!