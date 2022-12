Servono crocchette e patè per Riki, cane cieco che vive a Casalabate. La sottoscrizione dei volontari

Riki è un cane cieco che vive in un edificio abbandonato a Casalabate. La sua vita dipende dalla generosità e dall’amore di alcuni volontari che si occupano di lui e ogni giorno gli portano da mangiare.

Difficile la vita dei randagi nelle marine del Salento quando arriva l’autunno e i villeggianti cominciano a non passare più dalle seconde case, nemmeno per il fine settimana, anche solo per prendersi cura di qualche amico a quattro zampe che magari nel periodo estivo hanno accudito.

Per Riki è tutto più difficile, perché lui non è in grado di lasciare l’abitazione abbandonata che ha eletto a sua dimora. Aspetta con ansia l’arrivo dei volontari che portano quello che possono per sfamarlo. Adesso proprio quei volontari chiedono aiuto alle persone di buon cuore. Hanno bisogno di qualche confezione di crocchette e di qualche scatola di patè per cani. Hanno bisogno di un piccolo aiuto; ovviamente non chiedono denaro ma un pensiero al momento della spesa. Basterebbe acquistare ciò che viene richiesto e consegnarlo all’associazione che si sta facendo carico della situazione.

Punto di contatto:3469537000