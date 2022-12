“Storie di un vecchio criminale”, la prima copia del libro dell’ex rapinatore è per Vittorio Sgarbi

Avevamo già raccontato la sua storia sulle pagine di Leccenews24.it, una storia fatta di pentimento ma anche di riscatto. Andrea Bufano è uno scrittore, ma non è sempre stato così. Nel suo passato, infatti, è custodita una realtà diversa da cui l’autore attinge per i suoi libri e per sensibilizzare soprattutto i più giovani a non fare gli stessi errori che ha commesso.

L’autore di Storie di un vecchio criminale ha consegnato personalmente la prima copia del suo libro a Vittorio Sgarbi, con una dedica, come ringraziamento per aver scritto la prefazione al suo libro. Un momento importante e molto sentito per Bufano che ha ricevuto legittimazione nella sua attività di scrittore dalla presenza di Vittorio Sgarbi, ma che ha anche sentito un senso di umanità verso la sua storia. L’augurio che Bufano si fa sul suo profilo Facebook, dove ha condiviso un post per celebrare questo momento, è di presentare il libro insieme a Vittorio Sgarbi quanto prima.

Chi è Andrea Bufano

Un passato difficile, una vita di piena di errori ma soprattutto di riscatto. Andrea Bufano è un ex rapinatore che ha pagato pegno per i suoi errori e ha iniziato un percorso di redenzione che l’ha portato a raccontare, attraverso la carta stampata, le sue esperienze. Nella sua storia, poi raccontata nel suo primo libro autobiografico Neve a giugno, uscito nel 2014, c’è tutto: rapine, furti, carcere, droga, gioco d’azzardo, persino una incursione nel mondo dell’hard. Ma da questo passato emerge un Andrea Bufano nuovo, a testa alta e con grande dignità, anche grazie alla scrittura.

Dopo aver intrapreso questo percorso di cambiamento e aver scontato le pene inflitte per i crimini commessi, nel 2016 l’Andrea Bufano rinnovato, però, ha dovuto chiudere i conti rimasti con la giustizia: a 14 anni di distanza dai crimini commessi, infatti, Bufano ha dovuto scontare altri 3 anni di pena residua per degli episodi di spaccio. Ma nemmeno questo è bastato a fermare il suo percorso di rinnovamento e oggi, con una prefazione di Vittorio Sgarbi, Andrea Bufano, lo scrittore e non l’ex rapinatore, torna a far parlare di sé.