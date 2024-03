Strada Statale 275, finalmente l’aggiudicazione dei lavori. Il Sindacato: ‘Sicurezza e dignità per chi sarà chiamato a lavorarci’

L’importante aggiudicazione dei tre stralci del primo lotto del maxi appalto per la realizzazione della Strada Statale 275, nota ai salentini come Maglie-Leuca, dopo quasi tre decenni di promesse e parole, vede l’immediato intervento delle organizzazioni sindacali che dichiarano il proprio impegno per il successo di una grande opera infrastrutturale dalle enormi ricadute occupazionali per il territorio. Dopo le parole del Presidente di Confindustria Lecce, Valentino Nicolí, che vuole puntare sulla salentinità delle imprese e delle maestranze, scendono in campo Cgil Lecce, Fillea Cgil Lecce, Cisl Lecce e Filca Cisl Lecce.

Il commento di Cgil e Fillea: “La S.S. 275 sia patrimonio condiviso e non mera occasione di arricchimento di pochi”

“Chiediamo che sicurezza e rispetto del contratto collettivo di lavoro siano le priorità per questa che rappresenta un’occasione unica per il mondo del lavoro salentino”, dichiarano il Segretario Generale della Cgil di Lecce, Valentina Fragassi e il Segretario Generale della Fillea Cgil Lecce, Luca Toma. “Non abbiamo mai negato l’importanza di realizzare l’opera anche per gli importanti effetti occupazionali che la stessa genererebbe: circa 300 posti di lavoro per ogni anno di cantiere direttamente connessi alla realizzazione dell’opera, con un importante impatto in termini di massa salari e consumi. È giunto il momento per sviluppare subito un confronto tra tessuto imprenditoriale e Organizzazioni Sindacali per creare le condizioni affinché l’opera sia realizzata nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e garantire piena dignità a chi, col proprio sudore e con la propria fatica, sarà impegnato a realizzarla. Si limiti il ricorso al subappalto, garantendo quando necessaria l’applicazione del medesimo contratto collettivo nella filiera per evitare mere speculazioni sul costo del lavoro; si garantisca la piena tracciabilità degli accessi sui cantieri; si vigili sul rispetto degli orari di lavoro, evitando il ricorso a forme estreme di straordinario o a pressioni indebite sui tempi. Sono solo alcune suggestioni: siamo certi che il territorio saprà coglierle”.

Il commento di Cisl e Filca: “Adesso un’unità senza precedenti nel mondo del lavoro”

“Siamo dinanzi ad un momento storico in cui vediamo finalmente concretizzarsi ciò che è stato discusso e atteso per così tanto tempo. E siamo pienamente consapevoli delle ricadute in termini di lavoro che l’assegnazione di questo appalto potrà generare”, affermano Ada Chirizzi, Segretario Generale di Cisl Lecce e Antonio Delle Noci, Reggente di Filca Cisl Lecce e Segretario Generale di Filca Cisl Puglia.

“La nostra richiesta è chiara: in questo momento critico, dobbiamo formare un fronte unito delle forze del mondo del lavoro e dell’ impresa salentini. Solo attraverso una sinergia efficace possiamo garantire che i lavoratori siano trattati con giustizia e rispetto, che le condizioni di lavoro siano sicure e che vengano mantenuti gli standard qualitativi nei prossimi lavori. In questo contesto si inserisce il contributo che il sindacato si è visto riconosciuto nell’adozione del Protocollo di Legalità sottoscritto il 7/9/2023 presso la Prefettura di Lecce con il Commissario Straordinario per la S.S. 275 Maglie-Leuca e Anas spa che all’ articolo 11 espressamente prevede il monitoraggio e tracciamento a fini di trasparenza dei flussi di manodopera nonché l’istituzione del Tavolo Tecnico di cui le OO.SS. di categoria fanno parte. Chiediamo a tutti di collaborare per garantire il massimo beneficio per i lavoratori e per la comunità nel suo complesso. È il momento di dimostrare che, quando ci uniamo, possiamo ottenere risultati tangibili che migliorano la vita di tutti coloro che fanno parte del mondo del lavoro”.