Strade volontarie 2024, due giorni di eventi a Lecce per conoscere il Terzo Settore salentino

Nella giornata di oggi, giovedì 28 novembre, alle ore 10.30, la sala stampa di Palazzo Adorno a Lecce ospita la presentazione del cartellone di eventi che animerà la città di Lecce per far conoscere a tutti le eccellenze del Terzo Settore Salentino, in occasione della Giornata internazionale del Volontariato (che si celebra il 5 dicembre).

Le iniziative si snoderanno il 3 e il 5 dicembre prossimi, e sono realizzate con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce, e promosse da Csv Brindisi Volontariato nel Salento – Centro di servizi per il volontariato, nell’ambito del progetto Strade Volontarie – Nidi di Pace, giunto alla 6^ edizione,

Due giorni di spettacoli, talk e laboratori, che si apriranno, con lo Speed Date del Volontariato “Cambiare il mondo con un incontro”, un’occasione per conoscere le eccellenze del Terzo Settore Salentino, e scoprire che insieme si può fare la differenza, in programma il 3 dicembre, presso il Convitto Palmieri a Lecce (ore 17.30), e si concluderanno con il Reading teatrale “Via Case Sparse”, spettacolo originale di Giorgia Salicandro, con Fabrizio Saccomanno e accompagnamento del violoncello Marco Schiavone, il 5 dicembre, presso l’ex Convento degli Agostiniani a Lecce ( ore 20.45, ingresso gratuito).

Ad illustrare tutti i dettagli del programma, interverranno Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, Andrea Guido, assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Lecce. Ed ancora, Luigi Conte, presidente Csv Brindisi Lecce Volontariato nel Salento Ets, insieme al direttore Antonio Quarta, Annagrazia Margapoti, progettista Speed Date, Mariagiovanna Mita, Unione degli Universitari e sindacato studentesco Lecce, Fabrizio Saccomanno, attore, Giorgia Salicandro, giornalista e autrice, Aldo Pulli e Teresa Nicoletti, Coop Alleanza 3.0, Sarah Siciliano, docente aggregato Università del Salento.