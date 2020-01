Striscia la Notizia torna a Lecce per ‘smascherare’ il finto guru degli investimenti online

«Striscia la notizia», il programma di punta del prime-time di Canale5, ha acceso i riflettori su uno dei (finti) guru che promettono di far guadagnare migliaia di euro con gli investimenti online. Molti riescono a capire subito che non esiste una formula segreta in grado di far lievitare il conto in banca, ma c’è chi (e sono tanti) per inseguire il sogno di cambiare vita, ci prova. Ci crede.

Così, Chiara Squaglia e le telecamere della trasmissione condotta da Ficarra e Ficone sono tornate a Lecce per chiedere lumi a Riccardo Oliani. Chi è questo giovane che sui social si presenta come un imprenditore di successo che può permettersi ‘lussi e vizi’? Chi è questo dispensatore di consigli (a pagamento)? Un “millantatore” secondo tante vittime che non hanno visto un centesimo delle migliaia di euro promessi. Anzi ci hanno rimesso.

E quando le lamentele dei malcapitati hanno cominciato ad essere tante, troppe, il giovane avrebbe cambiato atteggiamento. Non certo smettendo di incoraggiare gli investimenti online, ma vantando presunte conoscenze altolocate, amicizie con persone ai piani alti. «L’unico modo per vendicarvi è ammazzarmi, perché con la legge non mi farete mai un caz**» si ascolta nel servizio.

Il 21enne ha provato a giustificarsi dicendo che il suo è solo un ‘metodo’. E che non dipende da lui se l’investimento non va a buon fine, ma è colpa di chi non ha saputo mettere in pratica i suoi consigli.

Una buona notizia giunge solo alla chiusura del servizio, quando l’inviata riesce a strappargli la promessa di restituire ai malcapitati i soldi pagati per il primo investimento. «Entro maggio» dice in maniera non troppo convinta, citando un improbabile detto latino (Clicca qui per vedere il servizio).

Il noto al fazzoletto è stato fatto, in attesa di conoscere come si evolverà la vicenda.

Molto spesso dietro tante belle parole si nascondono spesso brutte storie, racconti di ben altro tenore come quelli svelati da Leccenews24 in tempi non sospetti grazie alla segnalazione del blog il «Gatto e la volpe nel web».